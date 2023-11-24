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Как уволиться из рядов ВСУ во время военного положения — ответ юриста

24 ноября 2023 18:42
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Увольнение со службы - кто может демобилизоваться
Общая мобилизация в Украине. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а параллельно с этим увеличивается количество уклоняющихся. В свою очередь военные, которые на фронте с полномасштабной войной, просят о демобилизации. На это имеет право определенная категория людей.

Кто может уволиться из рядов ВСУ во время действия военного положения и по каким причинам, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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Кто может уволиться из ВСУ

По словам юриста, основания освободиться от службы разные для определенных категорий военнослужащих. Например, срочники во время действия военного положения могут уволиться по следующим критериям:

  • если президент объявит демобилизацию,
  • если военный получит заключение ВВК о непригодности к военной службе,
  • по семейным обстоятельствам,
  • если вступил в силу обвинительный приговор суда, согласно которому военный должен отбыть наказание в виде лишения свободы.
мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Увольнение из рядов ВСУ на основании рапорта

К категориям с другими правилами относятся военные по контракту, мобилизованные или призываемые резервисты. Они могут написать рапорт на увольнение:

  • в случае достижения 60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65 лет,
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
  • на основании заключения ВВК о полной непригодности к военной службе.

"Это важно, ведь не является основанием "ограниченная пригодность" или "непригодность в мирное время, ограниченная пригодность в военное время", таких лиц просто переведут на другой вид несения службы", добавил юрист.

Раньше мы писали, могут ли призвать отца на службу, если сын в армии и отец ограниченно годен.

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