Увольнение со службы - кто может демобилизоваться

Как уволиться из рядов ВСУ во время военного положения — ответ юриста
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а параллельно с этим увеличивается количество уклоняющихся. В свою очередь военные, которые на фронте с полномасштабной войной, просят о демобилизации. На это имеет право определенная категория людей.
Кто может уволиться из рядов ВСУ во время действия военного положения и по каким причинам, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.
Кто может уволиться из ВСУ
По словам юриста, основания освободиться от службы разные для определенных категорий военнослужащих. Например, срочники во время действия военного положения могут уволиться по следующим критериям:
- если президент объявит демобилизацию,
- если военный получит заключение ВВК о непригодности к военной службе,
- по семейным обстоятельствам,
- если вступил в силу обвинительный приговор суда, согласно которому военный должен отбыть наказание в виде лишения свободы.
Увольнение из рядов ВСУ на основании рапорта
К категориям с другими правилами относятся военные по контракту, мобилизованные или призываемые резервисты. Они могут написать рапорт на увольнение:
- в случае достижения 60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65 лет,
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
- на основании заключения ВВК о полной непригодности к военной службе.
"Это важно, ведь не является основанием "ограниченная пригодность" или "непригодность в мирное время, ограниченная пригодность в военное время", таких лиц просто переведут на другой вид несения службы", — добавил юрист.
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