Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як звільнитися з ЗСУ за сімейними обставинами — пояснення юриста arrow

Як звільнитися з ЗСУ за сімейними обставинами — пояснення юриста

27 листопада 2023 18:42
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Демобілізація за сімейними обставинами - хто може звільнитися ЗСУ
Багатодітний батько. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Демобілізуватися з лав ЗСУ можна за кількома критеріями, один із яких — за сімейними обставинами. Однак не всі проблеми або події в родині впливають на підписання подібного рапорту. 

Що впливає на звільнення через сімейні обставини — ексклюзивно для Новини.LIVE розповів юрист Ігор Ясько. 

Читайте також:

Звільнення з ЗСУ за сімейними обставинами 

"Якщо уточнити питання сімейних обставин або інших причин, які дають право на звільнення, то критеріїв багато. Серед основних – діти. Наприклад — самостійне виховання дитини, виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, виховання дитини з тяжкими захворюваннями або яка потребує трансплантації органу або паліативної допомоги. А також виховання дитини до 18 років, якщо другий з подружжя також проходить службу", — сказав юрист. 

Також до категорії "сімейні обставини" належать: 

• необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії, третьою особою, яка за вказаними висновками потребує такого догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть його здійснювати, особою з інвалідністю I або ІІ групи;

• необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

• вагітність;

• декретна відпустка для військовослужбовців-жінок;

Окрім того, згідно з законодавством, під час дії воєнного стану звільнитися з ЗСУ можуть мобілізовані та контрактники, у яких близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час повномасштабного вторгнення.

Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.  

Відстрочка від армії 

Для мобілізованих та призваних резервістів діє відстрочка, якщо:

• у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;

• один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи.

• на утриманні (економічному) військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі і проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

"І тут слід зауважити, що жодної окремої підстави у законодавстві не зазначено щодо заборони призову конкретної кількості людей з однієї сім'ї, якщо у членів родини немає певних хвороб або станів, зазначених вище. Тому, якщо служать сини, наприклад, можуть мобілізувати батька. І це не є підставою для написання рапорту про звільнення", — підсумував юрист. 

Нагадаємо, українським законодавством передбачені категорії громадян, які мають право на відстрочку. З початку повномасштабного вторгнення Росії перелік таких осіб змінювався, хтось втрачав право на звільнення від призову, а хтось, навпаки, його отримував. Наразі народні депутати готують новий документ, яким хочуть надати право на відстрочку ще одній категорії українців. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

19:12 Україна не може виконати вимоги польських перевізників — стала відомою причина

Актуальне по темі