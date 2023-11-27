Демобилизация по семейным обстоятельствам - кто может уволиться ВСУ

Многодетный отец. Фото: из открытых источников

Демобилизоваться из рядов ВСУ можно по нескольким критериям, один из которых — по семейным обстоятельствам. Однако не все проблемы или события в семье влияют на подписание подобного рапорта.

Что влияет на увольнение по семейным обстоятельствам — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.

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Увольнение из ВСУ по семейным обстоятельствам

"Если уточнить вопросы семейных обстоятельств или других причин, дающих право на увольнение, то критериев много. Среди основных — дети. Например — самостоятельное воспитание ребенка, воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями или нуждающееся в трансплантации органа или паллиативной помощи. А также воспитание ребенка до 18 лет, если второй супруг также проходит службу", — сказал юрист.

Также к категории "семейные обстоятельства" относятся:

• необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии, третьим лицом, которое по указанным выводам требует такого ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут его осуществлять, лицом с инвалидностью I или II группы;

• необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

• беременность;

• декретный отпуск для военнослужащих-женщин;

Кроме того, согласно законодательству, во время действия военного положения освободиться от ВСУ могут мобилизованные и контрактники, в которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время полномасштабного вторжения.

Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Отсрочка от армии

Для мобилизованных и призванных резервистов действует отсрочка, если:

• у них есть жена (супруг) с инвалидностью;

• один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы.

• на иждивении (экономическом) военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

"И здесь следует заметить, что никакого отдельного основания в законодательстве не указано относительно запрета призыва конкретного количества людей из одной семьи, если у членов семьи нет определенных болезней или состояний, указанных выше. Поэтому, если служат сыновья, например, могут мобилизовать отца. И это не является основанием для написания рапорта об увольнении", — подытожил юрист.

Напомним, украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку. С начала полномасштабного вторжения России список таких лиц менялся, кто-то терял право на освобождение от призыва, а кто-то, напротив, его получал. Пока народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.