Яка структура ухвалює рішення про переведення в ЗСУ — розповідь військового

Український військовослужбовець. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Процес переведення військовослужбовця ЗСУ з одного підрозділу в інший відбувається через Генеральний штаб ЗСУ. Саме туди має направити запит військова частина, куди хоче перейти український солдат.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Переведення через Генштаб

За словами Козятинського, нині, під час повномасштабної війни, військовослужбовець має подати рапорт про переведення у нову частину, а звідти запит подається у Генеральний штаб ЗСУ.

"Там його розглянуть і в разі позитивного рішення надішлють наказ про переведення на вашу стару військову частину", — пояснив бойовий медик.

Довготривалий процес

Дмитро Козятинський наголосив, що процес переведення з однієї військової частини в іншу є довготривалим.

"В моєму випадку переведення тривало 3,5 місяці", — розповів військовослужбовець.

У цій ситуації важливо довести свою цінність, щоб у новій військовій частині стали займатися вашою справою.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.