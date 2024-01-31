Какая структура принимает решение о переводе в ВСУ — рассказ военного

Украинский военнослужащий. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Процесс перевода военнослужащего ВСУ из одного подразделения в другое происходит через Генеральный штаб ВСУ. Именно туда направить запрос воинская часть, куда хочет перейти украинский солдат.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Перевод через Генштаб

По словам Козятинского, сейчас, во время полномасштабной войны, военнослужащий должен подать рапорт о переводе в новую часть, а оттуда запрос подается в Генеральный штаб ВСУ.

"Там его рассмотрят и в случае положительного решения пришлют приказ о переводе на вашу старую воинскую часть", — объяснил боевой медик.

Долговременный процесс

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что процесс перевода из одной воинской части в другую является длительным.

"В моем случае перевод длился 3,5 месяца", — рассказал военнослужащий.

В этой ситуации важно доказать свою ценность, чтобы в новой воинской части стали заниматься вашим делом.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.