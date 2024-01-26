Як перевестись на службу додому — перелік дій від адвоката

Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Під час воєнного стану в Україні чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й можуть бути мобілізовані, якщо вони придатні до служби і не мають права на відстрочку. Однак військові, що мають таке право через приналежність до певних категорій можуть перевестися з інших частин додому.

Про перелік дій переведення на службу додому розповіла адвокатка Наталя Лісова.

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Як перейти на службу за місцем проживання

Лісова роз’яснила військовослужбовцям, які вже були відправлені на службу в інше місце, як скористатися правом на службу за місцем проживання, якщо таке право в них є.

"Будь-яка підстава має бути підтверджена відповідними документами, посвідчені копії яких необхідно додати до рапорту про переведення", ― зазначила адвокатка.

Таким чином, щоб перевестись на службу за місцем проживання, перелік дій такий:

За наявності відповідних підстав військовослужбовець має право подати рапорт та документи, що підтверджують дані обставини, командиру по команді з проханням про переведення у військову частину за місцем проживання. Переведення може бути ускладнено відсутністю вакантних посад в іншій військовій частині за цим місцем проживання. Варто отримати завчасно відношення у тій військовій частині, куди планується переведення, та долучити його до рапорту.

Хто має право на відстрочку

Нагадаємо, кого не призвуть на службу в лютому 2024 року, читайте в матеріалі Новини.LIVE. На відстрочку впливають здоров'я, сімейні обставини та професія.

Також ми повідомляли, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема через догляд за батьками з інвалідністю. Юрист Андрій Топчій розповів про важливі нюанси отримання відстрочки від мобілізації саме для цієї категорії українців.

Додамо, що доволі часто представники ТЦК та СП наполягають, щоб особа перед отриманням відстрочки, пройшла військово-лікарську комісію, і лише потім буде розглянута заява про відстрочку від мобілізації. Адвокат Роман Сімутін розповів, наскільки такі дії військкомів законні та що робити військовозобов'язаним чоловікам, яким відмовляють в отриманні відстрочки без ВЛК.