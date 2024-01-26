Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як перевестись на службу додому — перелік дій від адвоката arrow

Як перевестись на службу додому — перелік дій від адвоката

26 січня 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як перевестись на службу додому — перелік дій від адвоката
Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час воєнного стану в Україні чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й можуть бути мобілізовані, якщо вони придатні до служби і не мають права на відстрочку. Однак військові, що мають таке право через приналежність до певних категорій можуть перевестися з інших частин додому.

Про перелік дій переведення на службу додому розповіла адвокатка Наталя Лісова.

Читайте також:

Як перейти на службу за місцем проживання

Лісова роз’яснила військовослужбовцям, які вже були відправлені на службу в інше місце, як скористатися правом на службу за місцем проживання, якщо таке право в них є.

"Будь-яка підстава має бути підтверджена відповідними документами, посвідчені копії яких необхідно додати до рапорту про переведення", ― зазначила адвокатка.

Таким чином, щоб перевестись на службу за місцем проживання, перелік дій такий:

  1. За наявності відповідних підстав військовослужбовець має право подати рапорт та документи, що підтверджують дані обставини, командиру по команді з проханням про переведення у військову частину за місцем проживання.
  2. Переведення може бути ускладнено відсутністю вакантних посад в іншій військовій частині за цим місцем проживання.
  3. Варто отримати завчасно відношення у тій військовій частині, куди планується переведення, та долучити його до рапорту.

Хто має право на відстрочку

Нагадаємо, кого не призвуть на службу в лютому 2024 року, читайте в матеріалі Новини.LIVE. На відстрочку впливають здоров'я, сімейні обставини та професія.

Також ми повідомляли, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема через догляд за батьками з інвалідністю. Юрист Андрій Топчій розповів про важливі нюанси отримання відстрочки від мобілізації саме для цієї категорії українців.

Додамо, що доволі часто представники ТЦК та СП наполягають, щоб особа перед отриманням відстрочки, пройшла військово-лікарську комісію, і лише потім буде розглянута заява про відстрочку від мобілізації.  Адвокат Роман Сімутін розповів, наскільки такі дії військкомів законні та що робити військовозобов'язаним чоловікам, яким відмовляють в отриманні відстрочки без ВЛК.

українці
здоров'я
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі