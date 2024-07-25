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Яка ваша військово-облікова спеціальність — де отримати інформацію, для тих, хто не в курсі

25 липня 2024 21:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як дізнатися свою військово-облікову спеціальність - порядок дій
Військовослужбовиці з сертифікатами і свідоцтвами про отримання нових військово-облікових спеціальностей. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин повинен мати і знати військово-облікову спеціальність. Вона вказується у військовому квитку чи приписному посвідченні.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.Pro".

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Навіщо потрібна військово-облікова спеціальність

Кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен мати свою військово-облікову спеціальність (ВОС).

Ці дані визначають роль конкретної людини у військовій структурі, що є важливим як у мирний, так і особливо у військовий час.

Де шукати інформацію про ВОС

Військово-облікова спеціальність зазвичай вказується у військово-облікових документах — у військовому квитку (чи його тимчасовому варіанті), або у приписному посвідченні.

Рядові, сержанти та старшини мають відповідний запис на 10-12 сторінках військового квитка.

Офіцери запасу мають запис про військово-облікову спеціальність (з відповідним кодом) на 4-й сторінці військово-облікового документу.

Нагадаємо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.

Додамо, адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції Збройних Сил України Євген Филипець розповів про те, як обирають посади для щойно мобілізованих.

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