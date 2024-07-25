Как узнать свою военно-учетную специальность - порядок действий

Какая ваша военно-учетная специальность — где получить информацию, для тех, кто не в курсе
Военнообязанный гражданин должен иметь и знать военно-учетную специальность. Она указывается в военном билете или приписном удостоверении.
Об этом говорится в материале "Новини.Pro".
Зачем нужна военно-учетная специальность
Каждый военнообязанный гражданин Украины должен иметь свою военно-учетную специальность (ВУС).
Эти данные определяют роль конкретного человека в военной структуре, что важно как в мирное, так и особенно в военное время.
Где искать информацию о ВУС
Военно-учетная специальность обычно указывается в военно-учетных документах — в военном билете (или его временном варианте) или в приписном удостоверении.
Рядовые, сержанты и старшины имеют соответствующую запись на 10-12 страницах военного билета.
У офицеров запаса есть запись о военно-учетной специальности (с соответствующим кодом) на 4-й странице военно-учетного документа.
Напомним, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.
Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных Сил Украины Евгений Филипец рассказал о том, как выбирают должности для только что мобилизованных.
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