Чому вилучатимуть автомобілі та що таке військово-транспортний обов'язок — пояснення юристки

Військовий перевіряє документи водія. Фото: EPA IMAGES

Новоприйнятий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня цього року, передбачає і військово-транспортний обов'язок. А саме, вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних сил України. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто, — зазначає у коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

Які автомобілі вилучатимуть

— Особливість цього військо-транспортного обов'язку у тому, що в особи, яка має два та більше транспортних засоби, один з них може бути вилучений на потреби ЗСУ. Однак потрібно врахувати те, що транспортний засіб, який буде вилучено, має відповідати нормам і допомагати підтримці ЗСУ та обороноздатності нашої держави. Тобто, скоріше за все, це стосується вантажних автомобілів тощо.

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Ця норма закону не стосується лише ухилянтів

— Тому переживати, у кого є два і більше автомобілів, що їх буде вилучено, — не варто. І звісно, ця норма закону не стосується того, ухиляєшся ти від служби в ЗСУ чи ні. Це є військово-транспортний обов'язок, який має певний прядок і буде виконаний за участю місцевих державних адміністрацій, територіальних центрів комплектування і МВС.

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