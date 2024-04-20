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Які авто вилучатимуть на потреби ЗСУ — пояснює львівська юристка

20 квітня 2024 07:15
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Марта Байдака
Журналіст
Чому вилучатимуть автомобілі та що таке військово-транспортний обов'язок — пояснення юристки
Військовий перевіряє документи водія. Фото: EPA IMAGES
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Новоприйнятий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня цього року, передбачає і військово-транспортний обов'язок. А саме, вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних сил України. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто, — зазначає у коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

Які автомобілі вилучатимуть

 — Особливість цього військо-транспортного обов'язку у тому, що в особи, яка має два та більше транспортних засоби, один з них може бути вилучений на потреби ЗСУ. Однак потрібно врахувати те, що транспортний засіб, який буде вилучено, має відповідати нормам і допомагати підтримці ЗСУ та обороноздатності нашої держави. Тобто, скоріше за все, це стосується вантажних автомобілів тощо.

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Ця норма закону не стосується лише ухилянтів

 — Тому переживати, у кого є два і більше автомобілів, що їх буде вилучено, — не варто. І звісно, ця норма закону не стосується того, ухиляєшся ти від служби в ЗСУ чи ні. Це є військово-транспортний обов'язок, який має певний прядок і буде виконаний за участю місцевих державних адміністрацій, територіальних центрів комплектування і МВС.

Нагадаємо, ми раніше писали, які зміни чекають на військовозобов'язаних у 2024 році  та хто має право на відстрочку.

Також, ми писали, що регулює новий закон про мобілізацію і коли він почне діяти на практиці.

МВС
закон
ЗСУ
Львів
поліція
авто
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зміни
законопроєкт
війна в Україні
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