Почему будут изымать автомобили и что такое военно-транспортная обязанность — объяснение юриста

Военный проверяет водительские документы. Фото: EPA IMAGES

Новопринятый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая этого года, предусматривает военно-транспортную обязанность. А именно изъятие автомобилей у граждан на нужды Вооруженных сил Украины. Норма не распространяется на тех, кто имеет только один автомобиль, — отмечает в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

Какие автомобили будут изымать

— Особенность этой военно-транспортной обязанности в том, что у лица, имеющего два и более транспортных средства, одно из них может быть изъято на нужды ВСУ. Однако нужно учесть то, что транспортное средство, которое будет изъято, должно соответствовать нормам и помогать поддержке ВСУ и обороноспособности нашего государства. То есть, скорее всего, это касается грузовых автомобилей.

Читайте также:

Эта норма закона не касается только уклонистов

— Поэтому переживать тем, у кого есть два и более автомобиля, что они будут изъяты — не следует. И конечно, эта норма закона не касается того, уклонист ты или нет. Это военно-транспортная обязанность, которая имеет определенный прядок и будет выполнена с участием местных государственных администраций, территориальных центров комплектования и МВД.

Напомним, мы ранее писали, какие изменения ждут военнообязанных в 2024 году и кто имеет право на отсрочку.

Также мы писали, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.