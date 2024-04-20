Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какие авто будут изымать на нужды ВСУ — объясняет львовская юристка arrow

Какие авто будут изымать на нужды ВСУ — объясняет львовская юристка

20 апреля 2024 07:15
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Почему будут изымать автомобили и что такое военно-транспортная обязанность — объяснение юриста
Военный проверяет водительские документы. Фото: EPA IMAGES
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Новопринятый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая этого года, предусматривает военно-транспортную обязанность. А именно изъятие автомобилей у граждан на нужды Вооруженных сил Украины. Норма не распространяется на тех, кто имеет только один автомобиль, — отмечает в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

Какие автомобили будут изымать

— Особенность этой военно-транспортной обязанности  в том, что у лица, имеющего два и более транспортных средства, одно из них может быть изъято на нужды ВСУ. Однако нужно учесть то, что транспортное средство, которое будет изъято, должно соответствовать нормам и помогать поддержке ВСУ и обороноспособности нашего государства. То есть, скорее всего, это касается грузовых автомобилей.

Читайте также:

Эта норма закона не касается только уклонистов

— Поэтому переживать тем, у кого есть два и более автомобиля, что они будут изъяты — не следует. И конечно, эта норма закона не касается того,  уклонист ты или нет. Это военно-транспортная обязанность, которая имеет определенный прядок и будет выполнена с участием местных государственных администраций, территориальных центров комплектования и МВД.

Напомним, мы ранее писали, какие изменения ждут военнообязанных в 2024 году и кто имеет право на отсрочку.

Также мы писали, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.

МВД
закон
ВСУ
Львов
полиция
авто
мобилизация
изменения
законопроект
война в Украине
ТЦК и СП
юрист
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость