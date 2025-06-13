Нардеп розповів, які завдання будуть виконувати бійці ЗСУ 60+

Громадяни у оперативному резерві. Фото: ОК "Південь"

Громадяни, які досягли граничного віку на військовій службі, зможуть укласти контракт із ЗСУ. Вони в переважній більшості будуть виконувати завдання на стратегічному та оперативно-стратегічному рівнях.

Про це в коментарі Укрінформу розповів народний депутат Олександр Федієнко.

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"Потрібно чітко розуміти: йдеться не про мобілізаційний ресурс, який безпосередньо братиме участь у штурмових діях. Будьмо відверті — особи віком 60+ у більшості випадків не підходять для таких завдань, хоча, звісно, можуть бути винятки", — сказав Федієнко.

Він зазначив, що бійці, яким більше 60 років - це здебільшого досвідчені фахівці і їх можна залучати на рівні батальйонів та бригад. Зокрема, для роботи на стратегічному та оперативно-стратегічному рівнях.

"Якщо є бажання, дозволяє стан здоров'я, то залучення таких осіб є цілком логічним і виправданим", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що кількість хлопців віком 18-24 років, які підписують контракт із ЗСУ — щотижня зростає. Наразі до лав армії впродовж тижня долучаються понад 3,5 тисячі юнаків.

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