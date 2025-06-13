Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Які будуть завдання для контрактників 60+ — відповідь депутата

Які будуть завдання для контрактників 60+ — відповідь депутата

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 01:30
Нардеп розповів, які завдання будуть виконувати бійці ЗСУ 60+
Громадяни у оперативному резерві. Фото: ОК "Південь"
Ключові моменти Стало відомо, які завдання виконуватимуть бійці ЗСУ віком понад 60 років

Громадяни, які досягли граничного віку на військовій службі, зможуть укласти контракт із ЗСУ. Вони в переважній більшості будуть виконувати завдання на стратегічному та оперативно-стратегічному рівнях.

Про це в коментарі Укрінформу розповів народний депутат Олександр Федієнко.

Реклама
Читайте також:

Стало відомо, які завдання виконуватимуть бійці ЗСУ віком понад 60 років

"Потрібно чітко розуміти: йдеться не про мобілізаційний ресурс, який безпосередньо братиме участь у штурмових діях. Будьмо відверті — особи віком 60+ у більшості випадків не підходять для таких завдань, хоча, звісно, можуть бути винятки", — сказав Федієнко.

Він зазначив, що бійці, яким більше 60 років - це здебільшого досвідчені фахівці і їх можна залучати на рівні батальйонів та бригад. Зокрема, для роботи на стратегічному та оперативно-стратегічному рівнях.

"Якщо є бажання, дозволяє стан здоров'я, то залучення таких осіб є цілком логічним і виправданим", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що кількість хлопців віком 18-24 років, які підписують контракт із ЗСУ — щотижня зростає. Наразі до лав армії впродовж тижня долучаються понад 3,5 тисячі юнаків.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський не погодиться знизити мобілізаційний вік в Україні, навіть в обмін на застосування нових санкцій проти РФ. Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

ЗСУ армія військові мобілізація війна в Україні контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації