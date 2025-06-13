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Главная Мобилизация Какие будут задачи для контрактников 60+ — ответ депутата

Какие будут задачи для контрактников 60+ — ответ депутата

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Дата публикации 13 июня 2025 01:30
Нардеп рассказал, какие задачи будут выполнять бойцы ВСУ 60+
Граждане в оперативном резерве. Фото: ОК "Юг"
Ключові моменти Стало известно, какие задачи будут выполнять бойцы ВСУ старше 60 лет

Граждане, достигшие предельного возраста на военной службе, смогут заключить контракт с ВСУ. Они в подавляющем большинстве будут выполнять задачи на стратегическом и оперативно-стратегическом уровнях. 

Об этом в комментарии Укринформу рассказал народный депутат Александр Федиенко.

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Стало известно, какие задачи будут выполнять бойцы ВСУ старше 60 лет

"Нужно четко понимать: речь идет не о мобилизационном ресурсе, который непосредственно будет участвовать в штурмовых действиях. Будем откровенны — лица в возрасте 60+ в большинстве случаев не подходят для таких задач, хотя, конечно, могут быть исключения", — сказал Федиенко.

Он отметил, что бойцы, которым больше 60 лет — это в основном опытные специалисты и их можно привлекать на уровне батальонов и бригад. В частности, для работы на стратегическом и оперативно-стратегическом уровнях.

"Если есть желание, позволяет состояние здоровья, то привлечение таких лиц является вполне логичным и оправданным", — резюмировал нардеп.

Напомним, недавно народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что количество ребят в возрасте 18-24 лет, которые подписывают контракт с ВСУ — еженедельно растет. Сейчас в ряды армии в течение недели приобщаются более 3,5 тысячи юношей.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится снизить мобилизационный возраст в Украине, даже в обмен на применение новых санкций против РФ. Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

ВСУ армия военные мобилизация война в Украине контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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