Нардеп рассказал, какие задачи будут выполнять бойцы ВСУ 60+

Граждане в оперативном резерве. Фото: ОК "Юг"

Граждане, достигшие предельного возраста на военной службе, смогут заключить контракт с ВСУ. Они в подавляющем большинстве будут выполнять задачи на стратегическом и оперативно-стратегическом уровнях.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал народный депутат Александр Федиенко.

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"Нужно четко понимать: речь идет не о мобилизационном ресурсе, который непосредственно будет участвовать в штурмовых действиях. Будем откровенны — лица в возрасте 60+ в большинстве случаев не подходят для таких задач, хотя, конечно, могут быть исключения", — сказал Федиенко.

Он отметил, что бойцы, которым больше 60 лет — это в основном опытные специалисты и их можно привлекать на уровне батальонов и бригад. В частности, для работы на стратегическом и оперативно-стратегическом уровнях.

"Если есть желание, позволяет состояние здоровья, то привлечение таких лиц является вполне логичным и оправданным", — резюмировал нардеп.

Напомним, недавно народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что количество ребят в возрасте 18-24 лет, которые подписывают контракт с ВСУ — еженедельно растет. Сейчас в ряды армии в течение недели приобщаются более 3,5 тысячи юношей.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится снизить мобилизационный возраст в Украине, даже в обмен на применение новых санкций против РФ. Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.