Реєстр Оберіг - внесення і знищення даних військовозобовʼязаних

Внесення даних в реєстр "Оберіг". Фото: "Обоз"

Державний реєстр "Оберіг" зберігає усі персональні та службові дані трьох категорій громадян, які перебувають на військовому обліку. Це призовники, військовозобов’язані та резервісти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дані для реєстру "Оберіг"

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" має зберігати усі необхідні для військового обліку та процесу мобілізації дані громадян.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що до реєстру "Оберіг" вносяться два типи даних щодо громадян, які перебувають на військовому обліку.

Це:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані громадян цих трьох категорій.

Знищення даних з реєстру "Оберіг"

Юрист також пояснив, що відбувається з даними тих громадян, які виключаються з військового обліку.

"Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами реєстру відповідно до Порядку ведення реєстру", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК на внесення результатів ВЛК до реєстру "Оберіг".

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять громадянина за кордон, якщо його прізвище у реєстрі "Оберіг" вказане з помилкою.