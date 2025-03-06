Реестр Оберіг — внесение и уничтожение данных военнообязанных

Какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожают
Государственный реестр "Оберіг" хранит все персональные и служебные данные трех категорий граждан, состоящих на воинском учете. Это призывники, военнообязанные и резервисты.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Данные для реестра "Оберіг"
Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" должен хранить все необходимые для воинского учета и процесса мобилизации данные граждан.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в реестр "Оберіг" вносятся два типа данных о гражданах, состоящих на воинском учете.
Это:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- служебные данные граждан этих трех категорий.
Уничтожение данных из реестра "Оберіг"
Юрист также объяснил, что происходит с данными тех граждан, которые исключаются из воинского учета.
"Сведения о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, уничтожаются субъектами реестра в соответствии с Порядком ведения реестра", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК на внесение результатов ВВК в реестр "Оберіг".
Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли гражданина за границу, если его фамилия в реестре "Оберіг" указана с ошибкой.
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