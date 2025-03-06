Реестр Оберіг — внесение и уничтожение данных военнообязанных

Внесение данных в реестр "Оберіг". Фото: "Обоз"

Государственный реестр "Оберіг" хранит все персональные и служебные данные трех категорий граждан, состоящих на воинском учете. Это призывники, военнообязанные и резервисты.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" должен хранить все необходимые для воинского учета и процесса мобилизации данные граждан.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в реестр "Оберіг" вносятся два типа данных о гражданах, состоящих на воинском учете.

Это:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные граждан этих трех категорий.

Уничтожение данных из реестра "Оберіг"

Юрист также объяснил, что происходит с данными тех граждан, которые исключаются из воинского учета.

"Сведения о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, уничтожаются субъектами реестра в соответствии с Порядком ведения реестра", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК на внесение результатов ВВК в реестр "Оберіг".

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли гражданина за границу, если его фамилия в реестре "Оберіг" указана с ошибкой.