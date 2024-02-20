Какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу — юристы ответили
В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил. При этом есть определенные категории людей, которым предусмотрена отсрочка военной службы с правом выезда за границу. К такой категории относятся и многодетные родители.
Юристы рассказали, какой список документов им необходимо собрать, чтобы узаконить выезд.
Какие документы необходимы многодетному отцу
"Для выезда достаточно иметь свидетельства о рождении детей. Желательно иметь свидетельство о браке, при наличии удостоверения многодетного отца", — говорят юристы.
Эксперты также отмечают, что если выезд будет проходить впервые во время военного положения, лучше иметь полный пакет документов. В него входят:
- загранпаспорт;
- свидетельства о рождении детей;
- удостоверение отца многодетного отца;
- свидетельство о браке.
Ранее мы сообщали, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили в Украине до 13 мая 2024 года. Также в планах власти существенно усилить ответственность за игнорирование военного учета и уклонение от призыва на военную службу. В частности, ранее речь шла о штрафах в размере более 50 тысяч гривен.
Депутаты одесского городского совета выступили против прошедшего до второго чтения в ВР законопроекта о мобилизации. Народные избранники требуют упразднить освобождение от службы по решению Ставки после 36 месяцев.
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