Какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу — юристы ответили

Призывники в военкомате. Фото: armyinform.com.ua

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил. При этом есть определенные категории людей, которым предусмотрена отсрочка военной службы с правом выезда за границу. К такой категории относятся и многодетные родители.

Юристы рассказали, какой список документов им необходимо собрать, чтобы узаконить выезд.

Какие документы необходимы многодетному отцу

"Для выезда достаточно иметь свидетельства о рождении детей. Желательно иметь свидетельство о браке, при наличии удостоверения многодетного отца", — говорят юристы.

Эксперты также отмечают, что если выезд будет проходить впервые во время военного положения, лучше иметь полный пакет документов. В него входят:

загранпаспорт;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение отца многодетного отца;

свидетельство о браке.

Ранее мы сообщали, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили в Украине до 13 мая 2024 года. Также в планах власти существенно усилить ответственность за игнорирование военного учета и уклонение от призыва на военную службу. В частности, ранее речь шла о штрафах в размере более 50 тысяч гривен.

Депутаты одесского городского совета выступили против прошедшего до второго чтения в ВР законопроекта о мобилизации. Народные избранники требуют упразднить освобождение от службы по решению Ставки после 36 месяцев.