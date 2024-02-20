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Какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу — юристы ответили

20 февраля 2024 01:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу — юристы ответили
Призывники в военкомате. Фото: armyinform.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил. При этом есть определенные категории людей, которым предусмотрена отсрочка военной службы с правом выезда за границу. К такой категории относятся и многодетные родители.

Юристы рассказали, какой список документов им необходимо собрать, чтобы узаконить выезд.

Какие документы необходимы многодетному отцу

"Для выезда достаточно иметь свидетельства о рождении детей. Желательно иметь свидетельство о браке, при наличии удостоверения многодетного отца", — говорят юристы.

Эксперты также отмечают, что если выезд будет проходить впервые во время военного положения, лучше иметь полный пакет документов. В него входят:

  • загранпаспорт;
  • свидетельства о рождении детей;
  • удостоверение отца многодетного отца;
  • свидетельство о браке.

Ранее мы сообщали, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили в Украине до 13 мая 2024 года. Также в планах власти существенно усилить ответственность за игнорирование военного учета и уклонение от призыва на военную службу. В частности, ранее речь шла о штрафах в размере более 50 тысяч гривен.

Депутаты одесского городского совета выступили против прошедшего до второго чтения в ВР законопроекта о мобилизации. Народные избранники требуют упразднить освобождение от службы по решению Ставки после 36 месяцев.

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