Мобілізація 500 тисяч — Павлюк розповів, чи є можливість забезпечити усім необхідним

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Фото: koda.gov

Генеральний штаб Збройних сил України минулого року запропонував залучити до лав армії додатково до 500 тисяч осіб. Водночас були сумніви, чи зможе Міністерство оборони навчити та забезпечити таку кількість призовників.

Чи можливо це, відповів новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Мобілізація пів мільйона людей

Павлюк наголосив, що у разі призову 500 тисяч осіб жоден з них не потрапить на фронт без відповідного спорядження та підготовки — Міноборони працює над цим питанням.

"До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо зараз, — до підготовки особового складу. Людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій", — пояснив Командувач.

А от щодо забезпечення мобілізованих особистим озброєнням та екіпіруванням — він впевнений, що військово-політичне керівництво владнає це питання.

Водночас дещо складніша ситуація спостерігається з технікою та боєприпасами великого калібру для артилерії — тут також чекають допомогу, але від Заходу.

"Це питання ми вирішуємо і працюємо над ним. Ми працюємо у всьому світі, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії", — додав Павлюк.

Нагадаємо, начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич розповів, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей в Україні.

Також щодо призову 500 тисяч осіб висловився й військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, навіть якщо до лав Збройних сил піде стільки людей, то їх однаково "нереально буде навчити і відправити воювати".