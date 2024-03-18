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Какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что там должны написать

18 марта 2024 09:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что там должны написать
Мужчины в ТЦК. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине идет общая мобилизация и действует военное положение. В мобилизационном процессе обязательным является прохождение военной врачебной комиссии. Однако во время прохождения таковой может выясниться, что гражданин не подлежит военному призыву. В связи с этим ему должны предоставить определенный перечень документов.

Какие законы способствуют такому решению и что должны отметить в документах — рассказал юрист Юрий Айвазян на портале Юристы.UA.

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По словам Айвазяна, лицо исключают из военного учета согласно приказу Минобороны Украины на основании соответствующей справки военно-врачебной комиссии (ВВК). Этому способствует закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статья 37 о "Взятии на военный учет, снятие и исключение из него".

Согласно шестому пункту статьи, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подлежат:

  • призванные или принятые на военную службу;
  • проходят военную службу (обучение) в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Следовательно, юрист Владислав Дерий отметил, что в военкомате лицу должны предоставить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, утвержденной штатной ВЛК и временное удостоверение с отметкой об исключении из военного учета.

Какая должна быть формулировка в документе при исключении из учета

"Исключен из военного учета по статье...графе...Расписания болезней Приказа МОУ №402, не подлежит повторному медицинскому переосвидетельствованию", — сказал юрист, говоря о формулировке в документе.

Какие распространены дополнительные проверки снятых с военного учета при пересечении границы

Как известно, при пересечении границы действуют дополнительные проверки, в ходе которых пограничники требуют документы или другие подтверждения права на выезд, не закрепленные на законодательном уровне. Речь идет о проверках личной информации в мобильных телефонах или допросах.

Что касается исключенных из учета, юрист отмечает, что при выезде из Украины лицу нужно иметь при себе справку военно-врачебной комиссии с выводом о непригодности ее к службе с исключением из военного учета, утвержденного штатной ВЛК.

Напомним, ранее мы сообщали, с какими заболеваниями можно получить отсрочку от службы.

Также в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили моменты, когда может угрожать уголовная ответственность за отказ от повестки.

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