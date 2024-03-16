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Відстрочка від мобілізації — з якими хворобами можна отримати звільнення від служби

16 березня 2024 14:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Мобілізація в Україні — з якими діагнозами можна отримати відстрочку або взагалі не піти до лав ЗСУ
Військові на вокзалі. Фото: Костянтин і Влада Ліберови
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку чи повне звільнення від служби на законних підставах. Зокрема, звільнити від мобілізації можуть громадян, у яких діагностували захворювання нервової системи та розлади психіки.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

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З якими хворобами не мобілізують

Згідно з наказом Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", перелік захворювань, з якими не брали до війська, суттєво скоротився.

Що стосується захворювань нервової системи, підставою для відстрочки чи повного звільнення від служби є такі діагнози:

  • швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньодзвінковий абсцес);
  • прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.
  • швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Крім того, підставою для визнання особи непридатної до мобілізації є такі діагнози: 

  • різко виражені стійкі психічні розлади;
  • розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);
  • шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються;
  • невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;
  • різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій чи патологічних реакцій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада України готує новий законопроєкт щодо мобілізації до другого читання, яке попередньо може відбутися на початку квітня. Серед запропонованих змін розширення категорій чоловіків, яких можна буде мобілізувати. Відповідно, вони мають стати на військовий облік. 

Ми також писали, що у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили про моменти, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки. Там заявили, що це залежить від виду повістки.

ЗСУ
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ВЛК
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