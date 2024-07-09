Мобілізація в Україні, які функції можна передати від ТЦК до інших структур

Які функції можна забрати у ТЦК для покращення мобілізації — коментар юриста
Частину функцій та повноважень територіальних центрів комплектування можна передати іншим структурам. Зокрема, видачу електронних квитків чи оформлення відстрочки.
Про це йдеться у матеріалі NV.
Нелогічність відбору до ЗСУ
Процесом мобілізації в Україні займаються територіальні центри комплектування, які є частиною Сухопутних військ ЗСУ.
Але, наголосив військовий експерт Владислав Селезньов, краще було б передати функцію організації та проведення мобілізаційних заходів структурам, не пов’язаним із армією.
"Чому представники Сухопутних військ мають відбирати спеціалістів для Повітряних сил чи для Військово-морських сил? Це нелогічно", — зазначив Селезньов.
Повноваження ТЦК — цивільним
Щодо інших нюансів мобілізації, то військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов упевнений, що частину повноважень можна було б відібрати у ТЦК і передати цивільним структурам.
"Ті ж видачі електронних квитків — для чого там ТЦК, якщо можна все це робити в електронному форматі; заповнила людина дані і отримала відстрочку через електронний кабінет", — пояснив Лихачов.
Нагадаємо, що у територіальних центрах комплектування виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги. Ці вимоги надходитимуть тоді, коли військовозобов’язані не оновлять дані, а поліція не зможе їх знайти.
Додамо, що що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.
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