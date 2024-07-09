Мобілізація в Україні, які функції можна передати від ТЦК до інших структур

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Частину функцій та повноважень територіальних центрів комплектування можна передати іншим структурам. Зокрема, видачу електронних квитків чи оформлення відстрочки.

Про це йдеться у матеріалі NV.

Читайте також:

Нелогічність відбору до ЗСУ

Процесом мобілізації в Україні займаються територіальні центри комплектування, які є частиною Сухопутних військ ЗСУ.

Але, наголосив військовий експерт Владислав Селезньов, краще було б передати функцію організації та проведення мобілізаційних заходів структурам, не пов’язаним із армією.

"Чому представники Сухопутних військ мають відбирати спеціалістів для Повітряних сил чи для Військово-морських сил? Це нелогічно", — зазначив Селезньов.

Повноваження ТЦК — цивільним

Щодо інших нюансів мобілізації, то військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов упевнений, що частину повноважень можна було б відібрати у ТЦК і передати цивільним структурам.

"Ті ж видачі електронних квитків — для чого там ТЦК, якщо можна все це робити в електронному форматі; заповнила людина дані і отримала відстрочку через електронний кабінет", — пояснив Лихачов.

Нагадаємо, що у територіальних центрах комплектування виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги. Ці вимоги надходитимуть тоді, коли військовозобов’язані не оновлять дані, а поліція не зможе їх знайти.

Додамо, що що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.