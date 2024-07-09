Мобилизация в Украине, какие функции можно передать от ТЦК другим структурам

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Часть функций и полномочий территориальных центров комплектования можно передать другим структурам. В частности, выдачу электронных билетов или оформление отсрочки.

Об этом говорится в материале NV.

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Нелогичность отбора в ВСУ

Процессом мобилизации в Украине занимаются территориальные центры комплектования, являющиеся частью Сухопутных войск ВСУ.

Но, отметил военный эксперт Владислав Селезнев, лучше было бы передать функцию организации и проведение мобилизационных мероприятий структурам, не связанным с армией.

"Почему представители Сухопутных войск должны отбирать специалистов для Воздушных сил или Военно-морских сил? Это нелогично", — отметил Селезнев.

Полномочия ТЦК — гражданским

Что касается других нюансов мобилизации, то военный адвокат, юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев уверен, что часть полномочий можно было бы отобрать у ТЦК и передать гражданским структурам.

"Те же выдачи электронных билетов — для чего там ТЦК, если можно все это делать в электронном формате; заполнил человек данные и получил отсрочку через электронный кабинет", — пояснил Лихачев.

Напомним, что в территориальных центрах комплектования будут выписываться новые документы военнообязанным — требования. Эти требования будут поступать, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти.

Добавим, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные.