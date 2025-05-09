Інфекційні хвороби та мобілізація травень 2025 — що змінилось, перелік хвороб

Лікарі інфекційного відділення. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Міністерство оборони України затвердило оновлений перелік захворювань, що впливають на придатність до військової служби. Серед них — форми туберкульозу, вірусні гепатити, ВІЛ, грибкові інфекції та низка інших інфекційних хвороб.

Новини.LIVE пояснить, які хвороби унеможливлюють мобілізацію або ж дозволяють служити у тилу, які передбачені наказом МОУ від 28 квітня 2025 року.

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Інфекційні та паразитарні хвороби

Згідно з оновленими нормами, непридатними до служби визнають осіб, у яких виявлено важкі форми інфекційних та паразитарних хвороб, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

Серед них:

Кишкові інфекції (А00-А09)

Бактеріальні зоонози (А20-А28)

Спірохетози (А68-А69)

Орнітоз (А70)

Рикетсіози (А75-А79)

Вірусні ураження нервової системи (А80-А89)

Вірусні геморагічні гарячки (А90-А99)

Герпетичні інфекції (В00-В09)

Інші вірусні захворювання (В25-В34)

Протозойні хвороби, гельмінтози (В50-В89)

Носійство інфекційного збудника (Z22)

COVID-19 (U07.1–U07.2)

Тимчасово непридатними визнають і носіїв збудників інфекційних хвороб — до моменту зникнення інфекційного ризику.

Гепатит: від легких до тяжких форм

Люди з хронічними вірусними гепатитами В15–В19 визнаються непридатними у таких випадках:

тяжкі форми із значним порушенням функцій органів;

гепатити, що не піддаються лікуванню;

наявність ускладнень.

Однак хворі з незначними або помірними функціональними порушеннями можуть бути визнані придатними до несення служби в ТЦК, медичних закладах, логістичних чи зв’язкових підрозділах.

Туберкульоз: тільки вилікувані — придатні

Форми туберкульозу, які звільняють від мобілізації:

активний туберкульоз легень з бактеріовиділенням або розпадом тканин (А15–А16);

активний прогресуючий позалегеневий туберкульоз (А17–А19).

У таких випадках людина визнається непридатною до військової служби з виключенням з обліку. Якщо туберкульоз неактивний і проходить лікування, призначається переогляд через 6 місяців.

Клінічно вилікувані хворі або ті, хто має залишкові зміни, визнаються придатними до служби в тилових або забезпечувальних частинах.

ВІЛ: залежно від стадії

ВІЛ з імунною декомпенсацією (В20–В24) — непридатні, виключаються з військового обліку;

ВІЛ з імунною субкомпенсацією — можуть служити у ТЦК, медичних, тилових або зв’язкових підрозділах;

ВІЛ з імунною компенсацією — вважаються повністю придатними до військової служби.

Грибкові захворювання — як впливають на придатність

Тимчасово непридатними визнаються особи з тяжкими грибковими інфекціями (В35–В49), серед яких:

кандидоз;

кокцидоїдоз;

споротрихоз;

аспергільоз;

криптококоз;

дерматофітія;

оніхомікоз;

хронічні мікози, які потребують тривалого лікування.

Також до тимчасово непридатних належать особи після хірургічного лікування або загострення інфекційно-паразитарних хвороб.

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