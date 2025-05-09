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Які інфекційні хвороби дають право не йти на війну в Україні

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Дата публікації: 9 травня 2025 12:20
Інфекційні хвороби та мобілізація травень 2025 — що змінилось, перелік хвороб
Лікарі інфекційного відділення. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Міністерство оборони України затвердило оновлений перелік захворювань, що впливають на придатність до військової служби. Серед них — форми туберкульозу, вірусні гепатити, ВІЛ, грибкові інфекції та низка інших інфекційних хвороб.

Новини.LIVE пояснить, які хвороби унеможливлюють мобілізацію або ж дозволяють служити у тилу, які передбачені наказом МОУ від 28 квітня 2025 року.

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Інфекційні та паразитарні хвороби

Згідно з оновленими нормами, непридатними до служби визнають осіб, у яких виявлено важкі форми інфекційних та паразитарних хвороб, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

Серед них:

  • Кишкові інфекції (А00-А09)
  • Бактеріальні зоонози (А20-А28)
  • Спірохетози (А68-А69)
  • Орнітоз (А70)
  • Рикетсіози (А75-А79)
  • Вірусні ураження нервової системи (А80-А89)
  • Вірусні геморагічні гарячки (А90-А99)
  • Герпетичні інфекції (В00-В09)
  • Інші вірусні захворювання (В25-В34)
  • Протозойні хвороби, гельмінтози (В50-В89)
  • Носійство інфекційного збудника (Z22)
  • COVID-19 (U07.1–U07.2)

Тимчасово непридатними визнають і носіїв збудників інфекційних хвороб — до моменту зникнення інфекційного ризику.

Гепатит: від легких до тяжких форм

Люди з хронічними вірусними гепатитами В15–В19 визнаються непридатними у таких випадках:

  • тяжкі форми із значним порушенням функцій органів;
  • гепатити, що не піддаються лікуванню;
  • наявність ускладнень.

Однак хворі з незначними або помірними функціональними порушеннями можуть бути визнані придатними до несення служби в ТЦК, медичних закладах, логістичних чи зв’язкових підрозділах.

Туберкульоз: тільки вилікувані — придатні

Форми туберкульозу, які звільняють від мобілізації:

  • активний туберкульоз легень з бактеріовиділенням або розпадом тканин (А15–А16);
  • активний прогресуючий позалегеневий туберкульоз (А17–А19).

У таких випадках людина визнається непридатною до військової служби з виключенням з обліку. Якщо туберкульоз неактивний і проходить лікування, призначається переогляд через 6 місяців.

Клінічно вилікувані хворі або ті, хто має залишкові зміни, визнаються придатними до служби в тилових або забезпечувальних частинах.

ВІЛ: залежно від стадії

  • ВІЛ з імунною декомпенсацією (В20–В24) — непридатні, виключаються з військового обліку;
  • ВІЛ з імунною субкомпенсацією — можуть служити у ТЦК, медичних, тилових або зв’язкових підрозділах;
  • ВІЛ з імунною компенсацією — вважаються повністю придатними до військової служби.

Грибкові захворювання — як впливають на придатність 

Тимчасово непридатними визнаються особи з тяжкими грибковими інфекціями (В35–В49), серед яких:

  • кандидоз;
  • кокцидоїдоз;
  • споротрихоз;
  • аспергільоз;
  • криптококоз;
  • дерматофітія;
  • оніхомікоз;
  • хронічні мікози, які потребують тривалого лікування.

Також до тимчасово непридатних належать особи після хірургічного лікування або загострення інфекційно-паразитарних хвороб.

Нагадаємо, бувають випадки, коли у висновку від ВЛК може бути помилка. Адвокат детально пояснив, що робити в таких випадках та куди треба скаржитися. 

Також юристка пояснила у яких випадках хворих на гемофілію військовопридатних чоловіків не зможуть мобілізувати

ЗСУ хвороба інфекції ТЦК та СП військовозобов'язані захворювання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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