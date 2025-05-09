Інфекційні хвороби та мобілізація травень 2025 — що змінилось, перелік хвороб

Які інфекційні хвороби дають право не йти на війну в Україні
Міністерство оборони України затвердило оновлений перелік захворювань, що впливають на придатність до військової служби. Серед них — форми туберкульозу, вірусні гепатити, ВІЛ, грибкові інфекції та низка інших інфекційних хвороб.
Новини.LIVE пояснить, які хвороби унеможливлюють мобілізацію або ж дозволяють служити у тилу, які передбачені наказом МОУ від 28 квітня 2025 року.
Інфекційні та паразитарні хвороби
Згідно з оновленими нормами, непридатними до служби визнають осіб, у яких виявлено важкі форми інфекційних та паразитарних хвороб, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
Серед них:
- Кишкові інфекції (А00-А09)
- Бактеріальні зоонози (А20-А28)
- Спірохетози (А68-А69)
- Орнітоз (А70)
- Рикетсіози (А75-А79)
- Вірусні ураження нервової системи (А80-А89)
- Вірусні геморагічні гарячки (А90-А99)
- Герпетичні інфекції (В00-В09)
- Інші вірусні захворювання (В25-В34)
- Протозойні хвороби, гельмінтози (В50-В89)
- Носійство інфекційного збудника (Z22)
- COVID-19 (U07.1–U07.2)
Тимчасово непридатними визнають і носіїв збудників інфекційних хвороб — до моменту зникнення інфекційного ризику.
Гепатит: від легких до тяжких форм
Люди з хронічними вірусними гепатитами В15–В19 визнаються непридатними у таких випадках:
- тяжкі форми із значним порушенням функцій органів;
- гепатити, що не піддаються лікуванню;
- наявність ускладнень.
Однак хворі з незначними або помірними функціональними порушеннями можуть бути визнані придатними до несення служби в ТЦК, медичних закладах, логістичних чи зв’язкових підрозділах.
Туберкульоз: тільки вилікувані — придатні
Форми туберкульозу, які звільняють від мобілізації:
- активний туберкульоз легень з бактеріовиділенням або розпадом тканин (А15–А16);
- активний прогресуючий позалегеневий туберкульоз (А17–А19).
У таких випадках людина визнається непридатною до військової служби з виключенням з обліку. Якщо туберкульоз неактивний і проходить лікування, призначається переогляд через 6 місяців.
Клінічно вилікувані хворі або ті, хто має залишкові зміни, визнаються придатними до служби в тилових або забезпечувальних частинах.
ВІЛ: залежно від стадії
- ВІЛ з імунною декомпенсацією (В20–В24) — непридатні, виключаються з військового обліку;
- ВІЛ з імунною субкомпенсацією — можуть служити у ТЦК, медичних, тилових або зв’язкових підрозділах;
- ВІЛ з імунною компенсацією — вважаються повністю придатними до військової служби.
Грибкові захворювання — як впливають на придатність
Тимчасово непридатними визнаються особи з тяжкими грибковими інфекціями (В35–В49), серед яких:
- кандидоз;
- кокцидоїдоз;
- споротрихоз;
- аспергільоз;
- криптококоз;
- дерматофітія;
- оніхомікоз;
- хронічні мікози, які потребують тривалого лікування.
Також до тимчасово непридатних належать особи після хірургічного лікування або загострення інфекційно-паразитарних хвороб.
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