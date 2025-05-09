Инфекционные болезни и мобилизация май 2025 — что изменилось, перечень болезней

Какие инфекционные болезни дают право не идти на войну в Украине
Министерство обороны Украины утвердило обновленный перечень заболеваний, влияющих на пригодность к военной службе. Среди них — формы туберкулеза, вирусные гепатиты, ВИЧ, грибковые инфекции и ряд других инфекционных болезней.
Новини.LIVE объяснит, какие болезни делают невозможным мобилизацию или позволяют служить в тылу, которые предусмотрены приказом МОУ от 28 апреля 2025 года.
Инфекционные и паразитарные болезни
Согласно обновленным нормам, непригодными к службе признают лиц, у которых выявлены тяжелые формы инфекционных и паразитарных болезней, которые не поддаются или трудно поддаются лечению.
Среди них:
- Кишечные инфекции (А00-А09)
- Бактериальные зоонозы (А20-А28)
- Спирохетозы (А68-А69)
- Орнитоз (А70)
- Риккетсиозы (А75-А79)
- Вирусные поражения нервной системы (А80-А89)
- Вирусные геморрагические лихорадки (А90-А99)
- Герпетические инфекции (В00-В09)
- Другие вирусные заболевания (В25-В34)
- Протозойные болезни, гельминтозы (В50-В89)
- Носительство инфекционного возбудителя (Z22)
- COVID-19 (U07.1-U07.2)
Временно непригодными признают и носителей возбудителей инфекционных болезней - до момента исчезновения инфекционного риска.
Гепатит: от легких до тяжелых форм
Люди с хроническими вирусными гепатитами В15-В19 признаются непригодными в следующих случаях:
- тяжелые формы со значительным нарушением функций органов;
- гепатиты, которые не поддаются лечению;
- наличие осложнений.
Однако больные с незначительными или умеренными функциональными нарушениями могут быть признаны годными к несению службы в ТЦК, медицинских учреждениях, логистических или связных подразделениях.
Туберкулез: только вылеченные — пригодны
Формы туберкулеза, которые освобождают от мобилизации:
- активный туберкулез легких с бактериовыделением или распадом тканей (А15-А16);
- активный прогрессирующий внелегочный туберкулез (А17-А19).
В таких случаях человек признается непригодным к военной службе с исключением с учета. Если туберкулез неактивный и проходит лечение, назначается переосвидетельствование через 6 месяцев.
Клинически вылеченные больные или те, кто имеет остаточные изменения, признаются годными к службе в тыловых или обеспечивающих частях.
ВИЧ: в зависимости от стадии
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией (В20-В24) - непригодны, исключаются с воинского учета;
- ВИЧ с иммунной субкомпенсацией — могут служить в ТЦК, медицинских, тыловых или связных подразделениях;
- ВИЧ с иммунной компенсацией — считаются полностью годными к военной службе.
Грибковые заболевания — как влияют на пригодность
Временно непригодными признаются лица с тяжелыми грибковыми инфекциями (В35-В49), среди которых:
- кандидоз;
- кокцидоидоз;
- споротрихоз;
- аспергиллез;
- криптококкоз;
- дерматофития;
- онихомикоз;
- хронические микозы, требующие длительного лечения.
Также к временно непригодным относятся лица после хирургического лечения или обострения инфекционно-паразитарных болезней.
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