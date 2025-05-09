Инфекционные болезни и мобилизация май 2025 — что изменилось, перечень болезней

Врачи инфекционного отделения. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Министерство обороны Украины утвердило обновленный перечень заболеваний, влияющих на пригодность к военной службе. Среди них — формы туберкулеза, вирусные гепатиты, ВИЧ, грибковые инфекции и ряд других инфекционных болезней.

Новини.LIVE объяснит, какие болезни делают невозможным мобилизацию или позволяют служить в тылу, которые предусмотрены приказом МОУ от 28 апреля 2025 года.

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Инфекционные и паразитарные болезни

Согласно обновленным нормам, непригодными к службе признают лиц, у которых выявлены тяжелые формы инфекционных и паразитарных болезней, которые не поддаются или трудно поддаются лечению.

Среди них:

Кишечные инфекции (А00-А09)

Бактериальные зоонозы (А20-А28)

Спирохетозы (А68-А69)

Орнитоз (А70)

Риккетсиозы (А75-А79)

Вирусные поражения нервной системы (А80-А89)

Вирусные геморрагические лихорадки (А90-А99)

Герпетические инфекции (В00-В09)

Другие вирусные заболевания (В25-В34)

Протозойные болезни, гельминтозы (В50-В89)

Носительство инфекционного возбудителя (Z22)

COVID-19 (U07.1-U07.2)

Временно непригодными признают и носителей возбудителей инфекционных болезней - до момента исчезновения инфекционного риска.

Гепатит: от легких до тяжелых форм

Люди с хроническими вирусными гепатитами В15-В19 признаются непригодными в следующих случаях:

тяжелые формы со значительным нарушением функций органов;

гепатиты, которые не поддаются лечению;

наличие осложнений.

Однако больные с незначительными или умеренными функциональными нарушениями могут быть признаны годными к несению службы в ТЦК, медицинских учреждениях, логистических или связных подразделениях.

Туберкулез: только вылеченные — пригодны

Формы туберкулеза, которые освобождают от мобилизации:

активный туберкулез легких с бактериовыделением или распадом тканей (А15-А16);

активный прогрессирующий внелегочный туберкулез (А17-А19).

В таких случаях человек признается непригодным к военной службе с исключением с учета. Если туберкулез неактивный и проходит лечение, назначается переосвидетельствование через 6 месяцев.

Клинически вылеченные больные или те, кто имеет остаточные изменения, признаются годными к службе в тыловых или обеспечивающих частях.

ВИЧ: в зависимости от стадии

ВИЧ с иммунной декомпенсацией (В20-В24) - непригодны, исключаются с воинского учета;

ВИЧ с иммунной субкомпенсацией — могут служить в ТЦК, медицинских, тыловых или связных подразделениях;

ВИЧ с иммунной компенсацией — считаются полностью годными к военной службе.

Грибковые заболевания — как влияют на пригодность

Временно непригодными признаются лица с тяжелыми грибковыми инфекциями (В35-В49), среди которых:

кандидоз;

кокцидоидоз;

споротрихоз;

аспергиллез;

криптококкоз;

дерматофития;

онихомикоз;

хронические микозы, требующие длительного лечения.

Также к временно непригодным относятся лица после хирургического лечения или обострения инфекционно-паразитарных болезней.

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