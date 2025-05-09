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Какие инфекционные болезни дают право не идти на войну в Украине

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Дата публикации 9 мая 2025 12:20
Инфекционные болезни и мобилизация май 2025 — что изменилось, перечень болезней
Врачи инфекционного отделения. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Министерство обороны Украины утвердило обновленный перечень заболеваний, влияющих на пригодность к военной службе. Среди них — формы туберкулеза, вирусные гепатиты, ВИЧ, грибковые инфекции и ряд других инфекционных болезней.

Новини.LIVE объяснит, какие болезни делают невозможным мобилизацию или позволяют служить в тылу, которые предусмотрены приказом МОУ от 28 апреля 2025 года.

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Инфекционные и паразитарные болезни

Согласно обновленным нормам, непригодными к службе признают лиц, у которых выявлены тяжелые формы инфекционных и паразитарных болезней, которые не поддаются или трудно поддаются лечению.

Среди них:

  • Кишечные инфекции (А00-А09)
  • Бактериальные зоонозы (А20-А28)
  • Спирохетозы (А68-А69)
  • Орнитоз (А70)
  • Риккетсиозы (А75-А79)
  • Вирусные поражения нервной системы (А80-А89)
  • Вирусные геморрагические лихорадки (А90-А99)
  • Герпетические инфекции (В00-В09)
  • Другие вирусные заболевания (В25-В34)
  • Протозойные болезни, гельминтозы (В50-В89)
  • Носительство инфекционного возбудителя (Z22)
  • COVID-19 (U07.1-U07.2)

Временно непригодными признают и носителей возбудителей инфекционных болезней - до момента исчезновения инфекционного риска.

Гепатит: от легких до тяжелых форм

Люди с хроническими вирусными гепатитами В15-В19 признаются непригодными в следующих случаях:

  • тяжелые формы со значительным нарушением функций органов;
  • гепатиты, которые не поддаются лечению;
  • наличие осложнений.

Однако больные с незначительными или умеренными функциональными нарушениями могут быть признаны годными к несению службы в ТЦК, медицинских учреждениях, логистических или связных подразделениях.

Туберкулез: только вылеченные — пригодны

Формы туберкулеза, которые освобождают от мобилизации:

  • активный туберкулез легких с бактериовыделением или распадом тканей (А15-А16);
  • активный прогрессирующий внелегочный туберкулез (А17-А19).

В таких случаях человек признается непригодным к военной службе с исключением с учета. Если туберкулез неактивный и проходит лечение, назначается переосвидетельствование через 6 месяцев.

Клинически вылеченные больные или те, кто имеет остаточные изменения, признаются годными к службе в тыловых или обеспечивающих частях.

ВИЧ: в зависимости от стадии

  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией (В20-В24) - непригодны, исключаются с воинского учета;
  • ВИЧ с иммунной субкомпенсацией — могут служить в ТЦК, медицинских, тыловых или связных подразделениях;
  • ВИЧ с иммунной компенсацией — считаются полностью годными к военной службе.

Грибковые заболевания — как влияют на пригодность

Временно непригодными признаются лица с тяжелыми грибковыми инфекциями (В35-В49), среди которых:

  • кандидоз;
  • кокцидоидоз;
  • споротрихоз;
  • аспергиллез;
  • криптококкоз;
  • дерматофития;
  • онихомикоз;
  • хронические микозы, требующие длительного лечения.

Также к временно непригодным относятся лица после хирургического лечения или обострения инфекционно-паразитарных болезней.

Напомним, бывают случаи, когда в заключении от ВВК может быть ошибка. Адвокат подробно объяснил, что делать в таких случаях и куда надо жаловаться.

Также юрист объяснила в каких случаях больных гемофилией военнопригодных мужчин не смогут мобилизовать.

ВСУ болезнь инфекции ТЦК и СП военнообязанные заболевания
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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