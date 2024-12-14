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Які хвороби ротової порожнини не звільняють від мобілізації

14 грудня 2024 08:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які хвороби ротової порожнини не звільняють від мобілізації
Огляд військового у стоматологічному кабінеті. Фото: Рівне.Медіа
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація, і навіть проблеми з зубами чи яснами не завжди є причиною для звільнення від військової служби. Які хвороби ротової порожнини не є підставою для уникнення мобілізації?

Про це читайте детально у статті Новини.LIVE.

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Відповідно до наказу Міністерства оборони № 262 від 27 квітня 2024 року, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу визначають випадки, коли особу визнають придатною до служби.

За відсутності наступних зубів чоловік визнається повністю придатним:

  • 10 і більше зубів на одній щелепі або їх заміна знімними протезами.
  • 8 кутніх зубів на одній щелепі.
  • 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 на нижній з іншого боку або їх заміна знімними протезами.
  • 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі, включно з відсутністю другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, якщо неможливо замінити їх незнімними протезами.

Особи також підлягають мобілізації за наявності таких стоматологічних проблем:

  • множинного ускладненого карієсу;
  • генералізованого пародонтиту або пародонтозу, а також інших захворювань слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;
  • щелепно-лицьових аномалій, включно з аномаліями прикусу, якщо вони не впливають на функції.

Ці норми регламентують, що навіть при серйозних стоматологічних проблемах, за відсутності критичних функціональних порушень, чоловіки можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Нагадаємо, адвокат пояснив, яких ухилянтів найчастіше найжорстокіше карають в суді. Також стало відомо, як довго триватиме мобілізація у 2025 році. 

ЗСУ хвороба мобілізація зуби військовозобов'язані

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