Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какие болезни полости рта не освобождают от мобилизации arrow

Какие болезни полости рта не освобождают от мобилизации

14 декабря 2024 08:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какие болезни полости рта не освобождают от мобилизации
Обзор военного в стоматологическом кабинете. Фото: Рівне.Медіа
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация, и даже проблемы с зубами или деснами не всегда являются причиной для освобождения от военной службы. Какие болезни полости рта не являются основанием для избежания мобилизации?

Об этом читайте в статье Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли не взять на войну из-за болезней зубов

Согласно приказу Министерства обороны № 262 от 27 апреля 2024 года, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе определяют случаи, когда лицо признают пригодным к службе.

При отсутствии следующих зубов мужчина признается полностью годным:

  • 10 и более зубов на одной челюсти или их замена съемными протезами.
  • 8 угловых зубов на одной челюсти.
  • 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 на нижней с другой стороны или их замена съемными протезами.
  • 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти, включая отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, если невозможно заменить их несъемными протезами.

Лица также подлежат мобилизации при наличии следующих стоматологических проблем:

  • множественного осложненного кариеса;
  • генерализованного пародонтита или пародонтоза, а также других заболеваний слизистой полости рта, не поддающихся лечению;
  • челюстно-лицевых аномалий, включая аномалии прикуса, если они не влияют на функции.

Эти нормы регламентируют, что даже при серьезных стоматологических проблемах, при отсутствии критических функциональных нарушений, мужчины могут быть призваны в ряды ВСУ.

Напомним, адвокат объяснил, каких ухилянцев чаще всего жестоко наказывают в суде. Также стало известно, как долго продлится мобилизация в 2025 году.

ВСУ болезнь мобилизация зубы военнообязанные