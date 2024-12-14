Какие болезни полости рта не освобождают от мобилизации

Обзор военного в стоматологическом кабинете. Фото: Рівне.Медіа

В Украине идет общая мобилизация, и даже проблемы с зубами или деснами не всегда являются причиной для освобождения от военной службы. Какие болезни полости рта не являются основанием для избежания мобилизации?

Об этом читайте в статье Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли не взять на войну из-за болезней зубов

Согласно приказу Министерства обороны № 262 от 27 апреля 2024 года, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе определяют случаи, когда лицо признают пригодным к службе.

При отсутствии следующих зубов мужчина признается полностью годным:

10 и более зубов на одной челюсти или их замена съемными протезами.

8 угловых зубов на одной челюсти.

4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 на нижней с другой стороны или их замена съемными протезами.

4 и более фронтальных зубов на одной челюсти, включая отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, если невозможно заменить их несъемными протезами.

Лица также подлежат мобилизации при наличии следующих стоматологических проблем:

множественного осложненного кариеса;

генерализованного пародонтита или пародонтоза, а также других заболеваний слизистой полости рта, не поддающихся лечению;

челюстно-лицевых аномалий, включая аномалии прикуса, если они не влияют на функции.

Эти нормы регламентируют, что даже при серьезных стоматологических проблемах, при отсутствии критических функциональных нарушений, мужчины могут быть призваны в ряды ВСУ.

Напомним, адвокат объяснил, каких ухилянцев чаще всего жестоко наказывают в суде. Также стало известно, как долго продлится мобилизация в 2025 году.