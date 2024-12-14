Депутати проголосували за продовження загальної мобілізації в Україні, але у неї є свій термін

Мобілізовані до ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна перебуває у стані воєнного часу, що передбачає проведення загальної мобілізації. Верховна Рада вже в тринадцяте проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Але у неї є свій термін і Новини.LIVE повідомляють, яким він є.

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Тривалість дії воєнного стану та мобілізації визначається чинним законодавством України. Відповідно до останнього рішення Верховної Ради, строком дії воєнного стану та мобілізації встановлено 90 днів, з 10 листопада 2024 року по 7 лютого 2025 року.

Законодавством України під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову на військову службу. Водночас, існують категорії громадян, які звільнені від мобілізації.

Окрім того, всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

Які бувають повістки

Представники ТЦК вручати військовозобов'язаним повістки, які можуть бути роздрукованими через автоматизовану систему "Оберіг", як із електронним, так і без підпису. Юридична сила повісток незалежно від способу доставки однакова.

Існують два види повісток: для уточнення облікових даних і бойова. Перша також є контрольною для проходження військово-лікарської комісії, після якої особа може отримати бойову повістку, що слугує підставою для тимчасового звільнення від роботи під час мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередити зусилля на забезпеченні наявних бригад сучасною технікою та якісній підготовці особового складу, а не на зниженні призовного віку.

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