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Які найпопулярніші маршрути ухилянтів для втечі за кордон — відповідь ДПСУ

28 січня 2024 13:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Які найпопулярніші маршрути ухилянтів для втечі за кордон — відповідь ДПСУ
Затримання ухилянтівна кордоні. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кількість випадків нелегального перетину кордону ухилянтами не зазнає значних змін, залишаючись на стабільному рівні. Прикордонники щодня реєструють спроби втечі за кордон як поза контрольно-пропускними пунктами, у тому числі через річки, так і на самих пунктах пропуску, де люди намагаються використати підроблені документи.

Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ми — Україна".

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Демченко наголосив, що такі інциденти не спостерігають зростання чи зниження, але залишаються на одному рівні. Для моніторингу ситуації у прикордонній зоні та швидкого реагування на порушення служба використовує різні технічні засоби.

Він також зазначив, що найбільша кількість спроб незаконного перетину "зеленого" кордону зафіксована на кордоні з Румунією та Молдовою.

Водночас найбільша активність на контрольно-пропускних пунктах спостерігається на кордоні з Польщею, що пов'язане з високим рівнем пасажиропотоку у цьому напрямку.

"Якщо говорити про "зелену" ділянку кордону, то більше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску це кордон з Польщею, тому що на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік", — уточнив він.

Нагадаємо, на Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Наголошується, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальне перетинання кордону.

Додамо, прикордонники у Роздільнянському районі Одеської області затримали п'ятьох порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

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