Таксі до Румунії — на Буковині викрили ухилянтів разом з водієм

Викриття водія та ухилянтів на Буковині. Фото: ДПСУ

На Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як організували таку схему

Як відомо, їхні дії координував дистанційно організатор схеми, поки прикордонники не зупинили автомобіль.

"Особу організатора встановлено, вживаються заходи з його затримання. Водію загрожує кримінальна, а пасажирам — адміністративна відповідальність", — додали у повідомленні.

Викриття водія та ухилянтів на Буковині. Фото: ДПСУ

Своєю чергою у Західному регіональному управлінні ДПСУ кажуть, що ухилянтами виявилися жителі Київської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, раніше прикордонники Одещини затримали чотирьох фоловерів "telegram-каналу провідників". Ухилянти за консультацію щодо незаконного перетину кордонну заплатили чималі гроші.