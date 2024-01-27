Таксі до Румунії — на Буковині викрили ухилянтів разом з водієм
На Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Як організували таку схему
Як відомо, їхні дії координував дистанційно організатор схеми, поки прикордонники не зупинили автомобіль.
"Особу організатора встановлено, вживаються заходи з його затримання. Водію загрожує кримінальна, а пасажирам — адміністративна відповідальність", — додали у повідомленні.
Своєю чергою у Західному регіональному управлінні ДПСУ кажуть, що ухилянтами виявилися жителі Київської та Чернівецької областей.
Нагадаємо, раніше прикордонники Одещини затримали чотирьох фоловерів "telegram-каналу провідників". Ухилянти за консультацію щодо незаконного перетину кордонну заплатили чималі гроші.
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