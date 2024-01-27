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Таксі до Румунії — на Буковині викрили ухилянтів разом з водієм

27 січня 2024 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Таксі до Румунії — на Буковині викрили ухилянтів разом з водієм
Викриття водія та ухилянтів на Буковині. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як організували таку схему

Як відомо, їхні дії координував дистанційно організатор схеми, поки прикордонники не зупинили автомобіль.

"Особу організатора встановлено, вживаються заходи з його затримання. Водію загрожує кримінальна, а пасажирам —  адміністративна відповідальність", — додали у повідомленні. 

ухилянти на кордоні з Румунією
Викриття водія та ухилянтів на Буковині. Фото: ДПСУ

Своєю чергою у Західному регіональному управлінні ДПСУ кажуть, що ухилянтами виявилися жителі Київської та Чернівецької областей. 

Нагадаємо, раніше прикордонники Одещини затримали чотирьох фоловерів "telegram-каналу провідників". Ухилянти за консультацію щодо незаконного перетину кордонну заплатили чималі гроші. 

кордон
Румунія
прикордонники
Чернівецька область
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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