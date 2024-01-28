Какие самые популярные маршруты уклонистов для побега за границу — ответ ГПСУ

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Количество случаев нелегального пересечения границы уклонистами не испытывает значительных изменений, оставаясь на стабильном уровне. Пограничники ежедневно регистрируют попытки побега за границу как вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через реки, так и на самих пунктах пропуска, где люди пытаются использовать поддельные документы.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Ми — Україна".

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Демченко подчеркнул, что такие инциденты не наблюдают роста или снижения, но остаются на одном уровне. Для мониторинга ситуации в пограничной зоне и быстрого реагирования на нарушения служба использует различные технические средства.

Он также указал, что наибольшее количество попыток незаконного пересечения "зеленой" границы зафиксировано на границе с Румынией и Молдовой.

В то же время наибольшая активность на контрольно-пропускных пунктах наблюдается на границе с Польшей, что связано с высоким уровнем пассажиропотока в этом направлении.

"Если говорить о "зеленом" участке границы, то больше таких попыток продолжает фиксироваться на границе с Румынией и Модовой, а если о направлениях пунктов пропуска — это граница с Польшей, потому что на этот участок приходится самый большой пассажиропоток", — уточнил он.

Напомним, на Буковине задержали уклонистов и водителя, пытавшегося провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, заплативших по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.

Добавим, пограничники в Раздельнянском районе Одесской области задержали пятерых нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались бежать в Молдову во избежание мобилизации.