Дата публікації: 6 листопада 2025 20:00
Оновлено: 10:01
Відстрочка від мобілізації — які хвороби кісток і суглобів звільняють від служби
Біль в коліні. Фото: Pexels

Артроз та остеохондроз — поширені захворювання опорно-рухового апарату, які можуть стати підставою для звільнення від військової служби. Існує широкий спектр патологій кісток, суглобів і м’яких тканин, які призводять до стійких порушень рухливості, болю чи втрати функцій кінцівок, що не дозволяють служити у війську. 

Які порушення в роботі суглобів та хвороби кісток унеможливлюють мобілізацію — читайте на Новини.LIVE.

Які суглоби оглядають лікарі

Найчастіше ВЛК розглядає патології великих суглобів — колінних, кульшових і плечових, оскільки саме вони суттєво впливають на здатність людини виконувати фізичні навантаження.

Які види артрозу не дають права мобілізувати людину

Перед ухваленням рішення про придатність до служби військовозобов’язаний проходить повне обстеження, включно зі стаціонарним лікуванням. До уваги беруться:

  • схильність захворювання до рецидивів і прогресування;
  • тривалість ремісії;
  • ступінь обмеження рухів;
  • больовий синдром;
  • результати терапії.

Якщо хвороба не піддається лікуванню або призводить до стійкої втрати функцій, рішення ухвалюється за пунктами "А", "Б" або "В" статті 61.

ВЛК визнає непридатними осіб із тяжкими ураженнями кістково-суглобової системи, зокрема:

  • фіксацією великого суглоба у нефізіологічному положенні (кісткові або фіброзні спайки);
  • різким обмеженням рухів через жорстку контрактуру або надмірну рухливість;
  • асептичним некрозом головки стегна чи інших великих кісток;
  • деформуючим артрозом III–IV стадії (звуження суглобової щілини до <2 мм, виражена деформація, біль, викривлення осі кінцівки);
  • наявністю ендопротеза, який не забезпечує функціональність кінцівки;
  • великим дефектом кісткової тканини (>1 см), що призводить до нестабільності суглоба;
  • псевдоартрозом стегнової чи великогомілкової кістки;
  • хронічним остеомієлітом з гнійними секвестрами, порожнинами чи свищами (що відкриваються двічі на рік і частіше).

Такі стани несумісні з військовою службою навіть у тилових частинах.

Які види хвороб суглобів дають статус "обмежено придатний"

Сюди відносять військовозобов’язаних із помірними обмеженнями, які не виключають служби, але ускладнюють виконання фізичних навантажень:

  • артроз II стадії (звуження щілини до 2–4 мм, підтверджене рентгеном, виражений біль);
  • хронічний остеомієліт із регулярними загостреннями;
  • стійкі контрактури, що частково обмежують рухи;
  • часті (3 рази на рік і більше) вивихи великих суглобів навіть при незначному навантаженні;
  • рецидивний синовіт і помірна атрофія м’язів через хронічне запалення.

Особи з такими діагнозами можуть бути направлені до навчальних або забезпечувальних підрозділів.

Які види проблем із суглобами та кістками дозволяють служити в ЗСУ

Якщо виявлено початкові або незначні зміни, ВЛК визнає особу придатною. До таких випадків належать:

  • артроз I стадії;
  • остеомієліт із рідкими (1 раз на 2–3 роки) загостреннями без утворення секвестрів;
  • легкі контрактури з незначним обмеженням рухів;
  • наявність металоконструкцій після операцій за відсутності ускладнень;
  • поодинокі вивихи (менше трьох на рік);
  • гіперостози, що лише ускладнюють носіння спорядження;
  • нестабільність суглобів при помірному навантаженні.

Такі діагнози не звільняють від служби, однак можуть впливати на вибір роду військ.

Які нюанси треба врахувати

Для підтвердження повторних вивихів або нестабільності суглобів необхідна детальна медична документація — висновки лікарів, рентгенівські знімки до і після лікування, результати МРТ.

У разі хірургічного втручання військовослужбовець отримує лікувальну відпустку за статтею 65, після чого проходить повторну ВЛК. Якщо операція не відновила функціональність або пацієнт відмовився від неї, комісія ухвалює рішення за пунктами "А", "Б" чи "В" залежно від обмежень рухливості.

Нагадаємо, військовозобов'язаний має право скаржитися на результати ВЛК, особливо, якщо він потрапив до лікарні опісля обстежень.

Також читайте, який документ мусять видати в ТЦК, якщо особу виключили з обліку.  

хвороба мобілізація ВЛК суглоби хрускіт суглобів біль
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
