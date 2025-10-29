Відео
Головна Мобілізація Госпіталізація після "придатного" на ВЛК — куди подати скаргу

Госпіталізація після "придатного" на ВЛК — куди подати скаргу

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 16:34
Скарга на ВЛК - куди скаржитися, якщо після ВЛК потрапив у лікарню
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має претензії до результату військово-лікарської комісії, він має право подати скаргу на цей результат. Це тим паче необхідно зробити, якщо невдовзі після ВЛК із висновком "придатний" громадянин потрапив до лікарні із погіршенням стану здоров’я.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Куди звертатися зі скаргою на ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов ВЛК у звичному для багатьох "експрес"-форматі, отримав статус "придатний", але через кілька днів через погіршення стану здоров’я (чоловіка кілька днів возили по військових частинах, які не хотіли його брати, попри "придатність" до військової служби) потрапив до лікарні.

Чоловік поцікавився, чи може він оскаржити результат військово-лікарської комісії — і як це можна зробити.

"Якщо ще не пройшло 1 місяця після проходження ВЛК, то Ви можете подати письмову скаргу до обласного ВЛК або зверніться до керівника ТЦК із заявою про незгоду з рішенням районного ВЛК та направлення Вас на огляд до обласного ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити військовому

Юрист також розповів, що робити у такій ситуації, якщо громадянин уже отримав статус військовослужбовця.

"Якщо Ви перебуваєте у військовій частині,то зверніться до командира із рапортом про направлення на лікування", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

Додамо, ми повідомляли про те, де і як отримати довідку про пройдену ВЛК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
