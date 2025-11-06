Отсрочка от мобилизации — какие болезни костей и суставов освобождают от службы

Боль в колене. Фото: Pexels

Артроз и остеохондроз — распространенные заболевания опорно-двигательного аппарата, которые могут стать основанием для освобождения от военной службы. Существует широкий спектр патологий костей, суставов и мягких тканей, которые приводят к стойким нарушениям подвижности, боли или потере функций конечностей, которые не позволяют служить в армии.

Какие нарушения в работе суставов и болезни костей делают невозможным мобилизацию — читайте на Новини.LIVE.

Какие суставы осматривают врачи

Чаще всего ВВК рассматривает патологии крупных суставов - коленных, тазобедренных и плечевых, поскольку именно они существенно влияют на способность человека выполнять физические нагрузки.

Какие виды артроза не дают права мобилизовать человека

Перед принятием решения о пригодности к службе военнообязанный проходит полное обследование, включая стационарное лечение. Во внимание принимаются:

склонность заболевания к рецидивам и прогрессированию;

продолжительность ремиссии;

степень ограничения движений;

болевой синдром;

результаты терапии.

Если болезнь не поддается лечению или приводит к стойкой потере функций, решение принимается по пунктам "А", "Б" или "В" статьи 61.

ВЛК признает непригодными лиц с тяжелыми поражениями костно-суставной системы, в частности:

фиксацией большого сустава в нефизиологическом положении (костные или фиброзные спайки);

резким ограничением движений из-за жесткой контрактуры или чрезмерной подвижности;

асептическим некрозом головки бедра или других крупных костей;

деформирующим артрозом III-IV стадии (сужение суставной щели до <2 мм, выраженная деформация, боль, искривление оси конечности);

наличием эндопротеза, который не обеспечивает функциональность конечности;

большим дефектом костной ткани (>1 см), что приводит к нестабильности сустава;

псевдоартрозом бедренной или большеберцовой кости;

хроническим остеомиелитом с гнойными секвестрами, полостями или свищами (открывающимися дважды в год и чаще).

Такие состояния несовместимы с военной службой даже в тыловых частях.

Какие виды болезней суставов дают статус "ограниченно годный"

Сюда относят военнообязанных с умеренными ограничениями, которые не исключают службы, но затрудняют выполнение физических нагрузок:

артроз II стадии (сужение щели до 2-4 мм, подтвержденное рентгеном, выраженная боль);

хронический остеомиелит с регулярными обострениями;

стойкие контрактуры, частично ограничивающие движения;

частые (3 раза в год и более) вывихи крупных суставов даже при незначительной нагрузке;

рецидивирующий синовит и умеренная атрофия мышц из-за хронического воспаления.

Лица с такими диагнозами могут быть направлены в учебные или обеспечивающие подразделения.

Какие виды проблем с суставами и костями позволяют служить в ВСУ

Если выявлены начальные или незначительные изменения, ВВК признает лицо годным. К таким случаям относятся:

артроз I стадии;

остеомиелит с редкими (1 раз в 2-3 года) обострениями без образования секвестров;

легкие контрактуры с незначительным ограничением движений;

наличие металлоконструкций после операций при отсутствии осложнений;

единичные вывихи (менее трех в год);

гиперостозы, которые только усложняют ношение снаряжения;

нестабильность суставов при умеренной нагрузке.

Такие диагнозы не освобождают от службы, однако могут влиять на выбор рода войск.

Какие нюансы надо учесть

Для подтверждения повторных вывихов или нестабильности суставов необходима подробная медицинская документация - заключения врачей, рентгеновские снимки до и после лечения, результаты МРТ.

В случае хирургического вмешательства военнослужащий получает лечебный отпуск по статье 65, после чего проходит повторную ВВК. Если операция не восстановила функциональность или пациент отказался от нее, комиссия принимает решение по пунктам "А", "Б" или "В" в зависимости от ограничений подвижности.

