Які покарання чекають на ухилянтів за новим законом про мобілізацію — пояснення адвоката

Чоловік у військовій формі робить перекличку. Фото: mil.gov.ua

Адвокат Роман Сімутін висловився щодо змін у плані покарання ухилянтів згідно з новим законопроєктом про мобілізацію в Україні. Він згадав штрафи до 51 тис. грн та затримання до трьох днів.

Про це повідомляє ТСН у неділю, 18 лютого.

Які зміни чекають на ухилянтів у новому законопроєкті

"Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадять заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати", — розповів Сімутін.

Він нагадав про жорсткі заходи впливу законопроєкту, серед яких:

штраф 51 тис. грн за неуточнення облікових даних протягом 60 днів через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК згідно із ст. 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;

можливість затримання на 3 доби порушників законодавства про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин.

Що буде зі штрафами та затриманнями

За словами Сімутіна, штраф може бути меншим, ніж запропоновано в законопроєкті, але очевидно, що після 60 днів очільник ТЦК не буде змушений доводити отримання вами повістки та вирішувати, чи складати протокол, який наразі обов'язковий. Це передбачено доповненням до статті 258 КУпАП, яке усуває потребу складати протокол.

"Тобто одразу буде виноситися постанова із штрафом. А щоб життя не було таким солодким, вносять зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, відповідно до якої постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, що заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів, чи звільняє ухилянта умовний термін від мобілізації.

Також ми повідомляли, що стало відомо, де в Україні найбільше ухилянтів від мобілізації. Вдалося виявити чотири області в антирейтингу.