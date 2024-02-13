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В Нацполіції пояснили, чи звільняє ухилянта умовний термін від мобілізації

13 лютого 2024 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Нацполіції пояснили, чи звільняє ухилянта умовний термін від мобілізації
Заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Фото: Цензор.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ухилянти, які отримали умовні терміни покарання, все одно підлягають мобілізації в Україні. Лише якщо людина вчинить такий злочин повторно, тоді її можуть притягнути до реального строку. 

Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" у вівторок, 13 лютого. 

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За його словами, коли суд обирає умови відбування такого покарання для ухилянта, то він керується тим, що цей чоловік є потенційним військовим ЗСУ.

"Це залежить від того, яким чином прописано в рішенні суду відбування умовного терміну. Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", — зауважив Цуцкірідзе.

Чи може служити чоловік, маючи підозру

Правоохоронець додав, що навіть якщо чоловік має досудове розслідування, то це не є приводом не служити в армії. Проте необхідно розглядати запобіжний захід, який було обрано під час розслідування та чи не буде він обмежувати військовозобов'язаного в пересуванні. 

"У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи — наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну", — пояснив Цуцкірідзе.

За словами посадовця, цей чоловік й надалі продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту. Йому було вручено підозру, проте запобіжний захід не обирали. 

Нагадаємо, раніше в ТЦК розповіли, що про похід до військкомату необхідно думати вже з 16 років, адже в 17 юнаки мають стати на військовий облік. 

Також командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що цього року до армії необхідно мобілізувати 250 тисяч громадян

мобілізація
люди
війна в Україні
ТЦК та СП
ухилянти
Нацполіція

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