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Какие наказания ждут уклонистов по новому закону о мобилизации — объяснение адвоката

19 февраля 2024 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие наказания ждут уклонистов по новому закону о мобилизации — объяснение адвоката
Мужчина в военной форме делает перекличку. Фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Роман Симутин высказался по поводу изменений в плане наказания уклонистов в соответствии с новым законопроектом о мобилизации в Украине. Он упомянул штрафы до 51 тыс. грн и задержание до трех дней.

Об этом сообщает ТСН в воскресенье, 18 февраля.

Какие изменения ждут уклонистов в новом законопроекте

"Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты", — рассказал Симутин.

Он напомнил о жестких мерах влияния законопроекта, среди которых:

  • штраф 51 тыс. грн за неуточнение учетных данных в течение 60 дней через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК согласно ст. 210-1 Кодекса об административных правонарушениях;
  • возможность задержания на 3 суток нарушителей законодательства об обороне и мобилизации для выяснения обстоятельств.

Что будет со штрафами и задержаниями

По словам Симутина, штраф может быть меньше, чем предложено в законопроекте, но очевидно, что после 60 дней руководитель ТЦК не будет вынужден доказывать получение вами повестки и решать, составлять ли протокол, который сейчас обязателен. Это предусмотрено дополнением к статье 258 КУоАП, устраняющей потребность составлять протокол.

"То есть сразу будет выноситься постановление со штрафом. А чтобы жизнь не была такой сладкой, вносят изменение в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях, согласно которой постановление глава ТЦК имеет право вынести даже через годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения", — пояснил адвокат.

Напомним, что заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал, освобождает ли уклонистов условный срок от мобилизации.

Также мы сообщали, что стало известно, где в Украине больше уклонистов от мобилизации. Удалось выявить четыре области в антирейтинге.

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штраф
мобилизация
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война в Украине
ТЦК и СП
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війна
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