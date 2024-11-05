Мобілізація в Україні у листопаді 2024 — які держпослуги недоступні без ВОД

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен мати військово-обліковий документ. Його відсутність може суттєво обмежити доступ до багатьох державних послуг. Зокрема, без цього документу неможливо працевлаштуватися або вступити до вишу.

Які ще адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.

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Як раніше заявляли у Міністерстві юстиції, Закон України " Про адміністративні послуги" передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи.

Станом на сьогодні без військово-облікового документа чоловікам 18-60 років неможливо:

оформити паспорт;

оформити паспорт; вступити до вищих навчальних закладів, коледжів та технікумів;

офіційно оформитися на роботу;

зареєструвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану;

оформити посвідчення водія;

отримати статус особи з інвалідністю шляхом проходження медико-соціальної експертизи та багато іншого.

Варто зауважити, що 16 травня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №560, яка прирівняла військовозобов'язаних чоловіків в Україні та за кордоном, обмеживши їхні права на отримання закордонного паспорта, навіть якщо вони його замовили до внесення цих змін.

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Штраф за відсутність військового квитка

Відповідно до ч. 2 ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення, за відсутність у громадянина військово-облікового документа під час перевірки йому доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

А у разі умисного пошкодження або втрати військового квитка через недбалість передбачена адміністративна відповідальність за ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу становить від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 850 грн) за перше порушення.

У разі повторного порушення протягом року або в особливий період штраф збільшується до 50-100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 грн).

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