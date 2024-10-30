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Забули документи та зустріли ТЦК — юрист розповів, що робити

30 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — що робити, якщо забули документи та зустріли ТЦК
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, що засвідчують особу, а також військово-облікові документи. На вимогу працівників ТЦК та СП громадянин повинен пред'явити ВОД. 

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Що чекати чоловікам, які забули документи або проігнорували правила та як діяти у такій ситуації, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

Яке покарання чекає за відсутність документів при зустрічі з ТЦК

Чоловіки зобов'язані носити з собою паспорт громадянина України, військовий квиток та інші документи, які можуть підтвердити, виключення з військового обліку, бронювання або відстрочку від мобілізації. 

Якщо під час зустрічі з працівниками територіального центру комплектування у вас не буде при собі необхідних документів, можна розраховувати на такий розвиток подій: 

  • зупинка для встановлення особистості, з'ясування військово-облікового статусу;
  • доставлення до ТЦК з метою підтвердити особу (працівники ТЦК можуть запросити вас пройти до відділення для ідентифікації та перевірки вашого статусу щодо військового обліку);
  • вручення повістки — якщо ви є військовозобов'язаним, але не маєте документів, вам можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення ваших даних або проходження медичної комісії (повістка не означає автоматичний призов, але зобов'язує вас з'явитися у вказаний час). 

Юрист зауважив, що у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. А це вже адміністративна відповідальність, яка тягне за собою штрафні санкції. 

 

Мобілізація в Україні 2024 — що робити, якщо забули документи та зустріли ТЦК
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

Що робити, якщо ви забули документи

Дмитро Франчук радить, перш за все, пояснити працівникам ТЦК ситуацію. Якщо у вас немає документів, варто співпрацювати.

"Попросіть призначити іншу зустріч. Обов'язково запишіть контактні дані працівника ТЦК і дату і час наступної зустрічі. До цієї дати зберіть усі необхідні документи", — радить правозахисник.

Він додає, що важливо пам'ятати, що будь-які дії з боку представників ТЦК мають відповідати законодавству. 

"Також раджу мати при собі копії основних документів для уникнення непорозумінь", — додав юрист.

Раніше ми писали, чи можна не показувати документи працівникам ТЦК. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних.

Також ми інформували, чи мають право співробітники ТЦК заходити до приватного житла без згоди власника та проводити в помешканні оповіщення.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація військовий облік документи

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