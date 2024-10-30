Мобілізація в Україні 2024 — що робити, якщо забули документи та зустріли ТЦК

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ТЦК та СП/Facebook

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, що засвідчують особу, а також військово-облікові документи. На вимогу працівників ТЦК та СП громадянин повинен пред'явити ВОД.

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Що чекати чоловікам, які забули документи або проігнорували правила та як діяти у такій ситуації, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

Яке покарання чекає за відсутність документів при зустрічі з ТЦК

Чоловіки зобов'язані носити з собою паспорт громадянина України, військовий квиток та інші документи, які можуть підтвердити, виключення з військового обліку, бронювання або відстрочку від мобілізації.

Якщо під час зустрічі з працівниками територіального центру комплектування у вас не буде при собі необхідних документів, можна розраховувати на такий розвиток подій:

зупинка для встановлення особистості, з'ясування військово-облікового статусу;

доставлення до ТЦК з метою підтвердити особу (працівники ТЦК можуть запросити вас пройти до відділення для ідентифікації та перевірки вашого статусу щодо військового обліку);

підтвердити особу (працівники ТЦК можуть запросити вас пройти до відділення для ідентифікації та перевірки вашого статусу щодо військового обліку); вручення повістки — якщо ви є військовозобов'язаним, але не маєте документів, вам можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення ваших даних або проходження медичної комісії (повістка не означає автоматичний призов, але зобов'язує вас з'явитися у вказаний час).

Юрист зауважив, що у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. А це вже адміністративна відповідальність, яка тягне за собою штрафні санкції.

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

Що робити, якщо ви забули документи

Дмитро Франчук радить, перш за все, пояснити працівникам ТЦК ситуацію. Якщо у вас немає документів, варто співпрацювати.

"Попросіть призначити іншу зустріч. Обов'язково запишіть контактні дані працівника ТЦК і дату і час наступної зустрічі. До цієї дати зберіть усі необхідні документи", — радить правозахисник.

Він додає, що важливо пам'ятати, що будь-які дії з боку представників ТЦК мають відповідати законодавству.

"Також раджу мати при собі копії основних документів для уникнення непорозумінь", — додав юрист.

Раніше ми писали, чи можна не показувати документи працівникам ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних.

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