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Какие услуги недоступны украинцам без ВУД — перечень на ноябрь

5 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине в ноябре 2024 — какие госуслуги недоступны без ВУД
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен иметь военно-учетный документ. Его отсутствие может существенно ограничить доступ ко многим государственным услугам. В частности, без этого документа невозможно трудоустроиться или поступить в вуз.

Какие еще административные услуги недоступны украинцам без военно-учетного документа, узнайте далее в нашем материале.

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Как ранее заявляли в Министерстве юстиции, Закон Украины "Об административных услугах" предполагает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать как условие ее предоставления военно-учетные документы.

По состоянию на сегодня без военно-учетного документа мужчинам 18-60 лет невозможно:

  • оформить паспорт;
  • поступить в высшие учебные заведения, колледжи и техникумы;
  • официально оформиться на работу;
  • зарегистрировать брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • оформить водительское удостоверение;
  • получить статус лица с инвалидностью путем прохождения медико-социальной экспертизы и многое другое.

Следует заметить, что 16 мая 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление №560, которое приравняло военнообязанных мужчин в Украине и за рубежом, ограничив их права на получение загранпаспорта, даже если они его заказали до внесения этих изменений.

 

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Госуслуги, недоступные без ВУД. Коллаж: Новини.LIVE

Штраф за отсутствие военного билета

Согласно ч. 2 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за отсутствие у гражданина военно-учетного документа во время проверки ему придется заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

А в случае умышленного повреждения или потери военного билета из-за халатности предусмотрена административная ответственность по ст. 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т. е. от 510 до 850 грн) за первое нарушение.

В случае повторного нарушения в течение года или в особый период штраф увеличивается до 50-100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Ранее мы писали, какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК.

Напомним, мы сообщали, что делать, если военный билет был потерян и грозит ли штраф.

Также мы информировали, какую информацию о себе не следует рассказывать работникам ТЦК и СП.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация военный билет военно-учетный документ военный учет

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