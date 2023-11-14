Які спеціальності популярні на передовій — топ професій ЗСУ

Український боєць біля гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовозобов'язані можуть обрати різні спеціальності, що важливі як на передовій, так і в тилу, оскільки потрібні фахівці різних профілів. У ТЦК розповіли, яких спеціалістів мобілізують до лав ЗСУ.

Про це повідомляє NV.

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Офіцер Харківського обласного ТЦК підполковник Андрій Котенко зазначив, що в жовтні продовжили приходити добровольці різного віку, як чоловіки, так і жінки. Деякі з них, згідно із законодавством, уклали контракт із ЗСУ, не чекаючи на мобілізацію. Центр виконав всі мобілізаційні завдання по контракту за жовтень.

"У жовтні до нас прийшло сотні потенційних контрактників. Більшість хлопців хочуть бути десантниками, морпіхами чи керувати бойовими дронами. Дівчата ж здебільшого обирають посади зв’язківців, медиків і кухарів", ― розповів військовий.

За його словами, 20% з обранців вступили до частин ДШВ, майже така ж кількість була відправлена до підрозділів територіальної оборони, а решта обрали службу в морській піхоті, артилерії, зв'язку та інших військових підрозділах

Контрактну службу переважно обирають молоді люди, оскільки існують вікові обмеження для призову — 18-35 років.

"Молодість і відмінний фізичний стан сприяють швидкому опануванню військових професій. До речі, багато з тих, кого в жовтні відібрано для захисту держави, поїдуть вчитися за кордоном. Там вони пройдуть належну підготовку та набудуть неоціненого досвіду. Тому до своїх частин прийдуть із певним набором знань і спеціальних навичок", — додав військовий.

Нагадаємо, що в МОУ розпочали проєкт рекрутингової кампанії до ЗСУ. Це дозволить підібрати людей до військ, зважаючи на стан здоров'я та потрібну спеціалізацію.