Какие специальности популярны на передовой — топ профессий ВСУ

Украинский боец у гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военнообязанные могут выбрать разные специальности, которые важны как на передовой, так и в тылу, поскольку требуются специалисты разных профилей. В ТЦК рассказали, каких специалистов мобилизуют в ряды ВСУ.

Об этом сообщает NV.

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Офицер Харьковского областного ТЦК подполковник Андрей Котенко отметил, что в октябре продолжили приходить добровольцы всех возрастов, как мужчины, так и женщины. Некоторые из них, согласно законодательству, заключили контракт с ВСУ, не дожидаясь мобилизации. Центр выполнил все мобилизационные задания по контракту за октябрь.

"В октябре к нам пришли сотни потенциальных контрактников. Большинство ребят хотят быть десантниками, морпехами или руководить боевыми дронами. Девушки же в основном выбирают должности связистов, медиков и поваров", ― рассказал военный.

По его словам, 20% из избранников поступили в части ДШВ, почти такое же количество было отправлено в подразделения территориальной обороны, а остальные избрали службу в морской пехоте, артиллерии, связи и других военных подразделениях.

Контрактную службу преимущественно выбирают молодые люди, поскольку существуют возрастные ограничения на призыв — 18-35 лет.

"Молодость и отличное физическое состояние способствуют быстрому овладению военными профессиями. Кстати, многие из тех, кто в октябре отобран для защиты государства, поедут учиться за границей. Там они пройдут надлежащую подготовку и приобретут неоценимый опыт. Поэтому к своим частям придут с определенным набором знаний и специальных навыков", — добавил военный.

Напомним, что в МОУ начали проект рекрутинговой кампании в ВСУ. Это позволит подобрать людей к войскам, учитывая состояние здоровья и необходимую специализацию.