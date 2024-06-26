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Які види повісток вручаються під час воєнного стану

26 червня 2024 19:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Повістки військовозобов'язаним, усі види, особливості вручення
Виписування повістки військовозобов’язаному. Фото: novyny.pro
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чинне військове законодавство визначає чотири види повісток, які можуть бути надіслані військовозобов’язаному громадянину. Втім, людину можуть направити на службі після проходження військово-лікарської комісії взагалі без повістки.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Чотири види повісток

Чинне українське законодавство розрізняє чотири види повісток, які можуть бути надіслані військовозобов’язаному громадянину.

Повістки, залежно від виду, повідомляють громадянину про необхідність:

  • уточнити облікові дані;
  • пройти медкомісію;
  • призову на військову службу в ЗСУ;
  • прибути на призовну дільницю.

З повісткою чи без повістки

Після того як військовозобов’язаний громадянин пройде військово-лікарську комісію, йому можуть надійти уже так звані бойові повістки.

"При неявці за цією повісткою наступає кримінальна відповідальність", — пояснили юристи.

Втім, у деяких випадках громадянин може бути направлений для проходження служби відразу, без повістки.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 11 серпня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Проте, відповідно до нових правил, цей документ уповноважена особа може вручити, пред'явивши на вимогу громадянина відповідне посвідчення. 

Крім того, ми повідомляли, коли ТЦК та СП можуть анулювати повістку, виписану військовозобов'язаному чоловіку. 

Також ми інформували, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту.

мобілізація
повістки
ВЛК
військовозобов'язані
бойова повістка

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