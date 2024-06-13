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Терміни проходження ВЛК — які зміни відбулися у законодавстві влітку

13 червня 2024 14:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Проходження військово-лікарської комісії, які терміни встановлює новий закон 2024
У лікарні під час проходження ВЛК. Фото: "Суспільне Львів"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Терміни проходження військово-лікарської комісії регулюються відповідним наказом Міністерства оборони. Ці терміни не можуть перевищувати 14 днів з моменту початку ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Юрій Айвазян.

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Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, який після візиту до ТЦК для оновлення даних отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) і поцікавився, скільки часу він має на цей процес, Юрій Айвазян зазначив, що цей часовий проміжок є унормованим.

Юрист підкреслив, що строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження, визначений у пункті 2.8 глави 2 розділу I Наказу МОУ №402.

Два тижні на об’єктивну інформацію

Щодо конкретних термінів, пояснив Айвазян, то вони визначаються з урахуванням необхідності отримання повної та об’єктивної інформації про стан здоров’я людини.

За словами юриста, строк проведення медичного огляду не може становити більше ніж 14 днів.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом про "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також додамо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби.

військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
війна в Україні
юрист

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