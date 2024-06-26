Повестки военнообязанным, все виды, особенности вручения

Выписка повестки военнообязанному. Фото: novyny.pro

Действующее военное законодательство определяет четыре вида повесток, которые могут быть направлены военнообязанному гражданину. Впрочем, человека могут направить на службе после прохождения военно-врачебной комиссии вообще без повестки.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Четыре вида повесток

Действующее украинское законодательство различает четыре вида повесток, которые могут быть направлены военнообязанному гражданину.

Повестки в зависимости от вида сообщают гражданину о необходимости:

уточнить учетные данные;

пройти медкомиссию;

призыва на военную службу в ВСУ;

прибыть на призывной участок.

С повесткой или без повестки

После того, как военнообязанный гражданин пройдет военно-врачебную комиссию, ему могут поступить уже так называемые боевые повестки.

"При неявке по этой повестке наступает уголовная ответственность", — объяснили юристы.

Впрочем, в некоторых случаях гражданин может быть направлен для прохождения службы сразу, без повестки.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Однако, согласно новым правилам, этот документ уполномоченное лицо может вручить, предъявив по требованию гражданина соответствующее удостоверение.

Кроме того, мы сообщали, когда ТЦК и СП могут аннулировать повестку, выписанную военнообязанному мужчине.

Также мы информировали, при каких обстоятельствах повестка будет отправляться на почту.