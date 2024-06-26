Повестки военнообязанным, все виды, особенности вручения

Какие виды повесток вручаются во время военного положения
Действующее военное законодательство определяет четыре вида повесток, которые могут быть направлены военнообязанному гражданину. Впрочем, человека могут направить на службе после прохождения военно-врачебной комиссии вообще без повестки.
Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.
Четыре вида повесток
Действующее украинское законодательство различает четыре вида повесток, которые могут быть направлены военнообязанному гражданину.
Повестки в зависимости от вида сообщают гражданину о необходимости:
- уточнить учетные данные;
- пройти медкомиссию;
- призыва на военную службу в ВСУ;
- прибыть на призывной участок.
С повесткой или без повестки
После того, как военнообязанный гражданин пройдет военно-врачебную комиссию, ему могут поступить уже так называемые боевые повестки.
"При неявке по этой повестке наступает уголовная ответственность", — объяснили юристы.
Впрочем, в некоторых случаях гражданин может быть направлен для прохождения службы сразу, без повестки.
Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Однако, согласно новым правилам, этот документ уполномоченное лицо может вручить, предъявив по требованию гражданина соответствующее удостоверение.
Кроме того, мы сообщали, когда ТЦК и СП могут аннулировать повестку, выписанную военнообязанному мужчине.
Также мы информировали, при каких обстоятельствах повестка будет отправляться на почту.
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