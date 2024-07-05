Військові спеціальності, які не підлягають бронюванню, увесь список

Мобілізовані, які навчаються новій військово-обліковій спеціальності. Фото: Facebook 150 навчального центру Командування Сил ТрО ЗСУ

Згідно з неофіційною інформацією, частина військово-облікових спеціальностей є дефіцитними, і люди, які мають цю спеціальність, в теорії нібито не можуть бути заброньовані. Але рішення Кабміну не обмежує бронювання військово-обліковими спеціальностями працівників.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

Читайте також:

Які військово-облікові спеціальності є дефіцитними

Юристка наголосила, що у квітні 2024 року з'явилась інформація у мережі Інтернет про те, що Генеральний штаб ЗС України оновив перелік дефіцитних ВОС.

Це, зокрема:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування);

047, 048, 054, 055, 058 (спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів), 065, 070, 071, 072 (спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами);

106, 107, 108, 110 (стрілецькі та розвідувальні спеціальності), 113, 117, 118 (танкові спеціальності), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (спеціальності бойових машин і бронетранспортерів);

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (спеціальності артилерії), 178, 183, 184 (інженерні спеціальності);

210, 216 (спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб), 220, 221, 223, 225 (спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів);

233, 234 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння), 245, 248, 250, 251 (спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв’язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів);

260, 261, 262, 265, 267 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання), 307 (загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти), 320, 323, 326 (спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння), 340 (спеціальності гідроакустичної техніки);

379, 381, 382, 383 (підводно-технічні спеціальності), 403 (спеціальності проводового зв’язку), 420 (спеціальності радіо- та супутникового зв’язку);

460 (спеціальності радіорелейного та тропосферного зв’язку);

474 (спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах);

500, 501, 502, 503, 507 (спеціальності радіолокаційних станцій виявлення, наведення та цілевказання);

525, 527, 528, 530, 531 (спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів);

538, 543, 544 (спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю), 549, 550, 554 (спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними);

569 (спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення).

Що вирішив Кабмін

Але, додала Неля Романенко, на початку червня Кабінет міністрів України оновив порядок бронювання військовозобов’язаних, чим збільшив бронювання дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Згідно із цим порядком військовозобов’язані, які підлягають бронюванню, мають отримувати відстрочку, незалежно від свого військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

"Отже, станом на сьогодні для отримання бронювання у встановленому порядку немає різниці, чи маєте ви дефіцитну ВОС або будь-яку іншу", — пояснила Романенко.

Нагадаємо, що відповідно до нового закону про мобілізацію стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.

Додамо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.