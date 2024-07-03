Хто з жінок має стати на облік — перелік військовозобов'язаних, можливі штрафи

Військовий облік жінок в Україні. Фото: АрміяInform

Відповідно до нового закону про мобілізацію стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок. За ігнорування даного правила громадянам загрожує штраф.

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Хто саме з жінок має стати на військовий облік, хто має статус військовозобов'язаної особи, чи можуть мобілізувати примусово та які загрожують штрафи, розповідаємо далі в матеріалі.

Зазначимо, мова йде про закон №3633-ІХ, який набув чинності 18 травня 2024 року.

Хто з жінок має статус військовозобов'язаної

Як пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, жінки набувають статусу військовозобов'язаної особи після того, як стають на військовий облік.

Чи можуть примусово мобілізувати жінку, яка є військовозобов'язаною

Станом на липень 2024 року військовозобов'язані жінки не підлягають примусовій мобілізації на військову службу, навіть під час дії воєнного стану.

Водночас жінки мають право добровільно вступити до лав ЗСУ, підписавши контракт. Варто зауважити, що у новому законі йдеться про гендерну рівність у війську, тобто жінки можуть виконувати військовий обов’язок нарівні з чоловіками.

Хто з жінок зобов'язаний стати на військовий облік

Наразі обов'язково стати на військовий облік повинні лише ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту. Це стосується осіб віком від 18 до 60 років, яких було визнано придатними до служби за станом здоровʼя.

Також за власним бажанням на військовий облік можуть стати жінки, які мають професію, споріднену з військовою спеціальністю.

Список споріднених професій:

стоматологія;

технології медичної діагностики та лікування;

громадське здоров’я;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

психологічна реабілітація;

біотехнології;

біомедична інженерія;

токсикологія тощо.

З повним переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних, можна ознайомитися за посиланням.

Після взяття на облік жінка отримує приписне свідоцтво.

Жінка стає на військовий облік. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

За що можуть штрафувати військовозобовʼязаних жінок

Як пояснив, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков, жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту мають стати на військовий облік. Ті, хто вже стоїть на обліку, на рівні з чоловіками повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

З а невиконання вимог цієї процедури, згідно із новим законом про мобілізацію, може накладатися штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

Раніше ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.