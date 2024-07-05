Военные специальности, не подлежащие бронированию, весь список

Мобилизированные, проходящие обучение на новую военно-учетную специальность. Фото: Facebook 150 учебного центра Командование Сил ТРО ВСУ

Согласно неофициальной информации, часть военно-учетных специальностей дефицитна, и люди, имеющие эту специальность, в теории якобы не могут быть забронированы. Но решение Кабмина не ограничивает бронирование военно-учетными специальностями работников.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

Читайте также:

Какие военно-учетные специальности дефицитны

Юрист подчеркнула, что в апреле 2024 года появилась информация в сети Интернет о том, что Генеральный штаб ВС Украины обновил перечень дефицитных ВУС.

Это, в частности:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (специальности двигательных установок ракет на жидком топливе), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования);

047, 048, 054, 055, 058 (специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов), 065, 070, 071, 072 (специальности радиотехнических средств управления ракетами);

106, 107, 108, 110 (стрелковые и разведывательные специальности), 113, 117, 118 (танковые специальности), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (специальности боевых машин и бронетранспортеров);

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (специальности артиллерии), 178, 183, 184 (инжен);

210, 216 (специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб), 220, 221, 223, 225 (специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок);

233, 234 (специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения), 245, 248, 250, 251 (специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов);

260, 261, 262, 265, 267 (специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования), 307 (общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты), 320, 323, 326 (специальности минной, противолодочной и противоминной техники);

379, 381, 382, 383 (подводно-технические специальности), 403 (специальности проводной связи), 420 (специальности радио- и спутниковой связи);

460 (специальности радиорелейной и тропосферной связи);

474 (специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах);

500, 501, 502, 503, 507 (специальности радиолокационных станций обнаружения, наведения и целеуказания);

525, 527, 528, 530, 531 (специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок);

538, 543, 544 (специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля), 549, 550, 554 (специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими);

569 (специальности радиотехнических средств особого назначения).

Что решил Кабмин

Но, добавила Неля Романенко, в начале июня Кабинет министров Украины обновил порядок бронирования военнообязанных, чем увеличил бронирование дефицитных военно-учетных специальностей.

Согласно этому порядку военнообязанные, подлежащие бронированию, должны получать отсрочку, независимо от своего военного звания, возраста и военно-учетной специальности.

"Итак, по состоянию на сегодняшний день для получения бронирования в установленном порядке нет разницы, есть ли у вас дефицитная ВУС или любая другая", — пояснила Романенко.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.

Добавим, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.