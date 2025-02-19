Непридатність військових до служби — які ВЛК можуть ухвалити таке рішення

Військовий під час проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військово-лікарські комісії найнижчого рівня мають право ухвалювати рішення щодо непридатності до військової служби військовослужбовців ЗСУ. Існує єдиний виняток, коли списати з лав армії військовослужбовця може лише центральна ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Низові ВЛК можуть ухвалювати рішення про непридатність

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із військово-лікарськими комісіями, які проходять військовослужбовці Збройних сил України, пояснив, чи мають право ВЛК найнижчого рівня ухвалювати рішення про непридатність військовослужбовців, чи це прерогатива вищих структур.

"Низові ВЛК можуть виносити постанову про непридатність до проходження військової служби. Проте, така постанова повинна бути затверджена штатною ВЛК", — підкреслив юрист.

Кого з військових може списати тільки центральна ВЛК

Айвазян також додав, що є одна категорія військовослужбовців, щодо можливої непридатності до військової служби яких рішення ухвалюють інші структури.

Це генерали (адмірали). Непридатність військовослужбовців у генеральських (адміральських) званнях до військової служби має бути засвідчена у центральній військово-лікарській комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК може направити військовослужбовця на військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, у якому форматі має проходити військово-лікарська комісія для військовослужбовця.