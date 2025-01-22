Військово-лікарські комісії для військових - чи можна військовому пройти ВЛК амбулаторно

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: informator.ua

Військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську комісію у одному із двох форматів. Це може бути як амбулаторне обстеження, так і обстеження під час перебування у лікарні на стаціонарі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на проходження військово-лікарської комісії.

"Вибір формату проходження ВЛК залежить від наслідків та тяжкості поранення, як також від особливостей процедури обстеження", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Два формати ВЛК означають, що комісію військовий може проходити як амбулаторно, так і перебуваючи на стаціонарі в лікарні.

Як змінити формат ВЛК

До юристів звернувся військовий, який пояснив, що хоче пройти ВЛК амбулаторно, але від нього вимагають відкривати стаціонарний лікарняний.

"Ви можете звернутись зі скаргою з приводу зміни формату проходження ВЛК до голови ВЛК або начальника шпиталю", — пояснив йому Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовець може отримати право на військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли, чи законним є переміщення військового під час ВЛК з однієї військової частини до іншої.