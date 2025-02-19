Непригодность военных к службе — какие ВВК могут принять такое решение

Какие ВВК подтверждают непригодность военных
Военно-врачебные комиссии низшего уровня имеют право принимать решение о непригодности к военной службе военнослужащих ВСУ. Существует единственное исключение, когда списать из рядов армии военнослужащего может только центральная ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Низовые ВВК могут принимать решение о непригодности
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с военно-врачебными комиссиями, которые проходят военнослужащие Вооруженных сил Украины, объяснил, имеют ли право ВВК низшего уровня принимать решение о непригодности военнослужащих, или это прерогатива высших структур.
"Низовые ВВК могут выносить постановление о непригодности к прохождению военной службы. Однако, такое постановление должно быть утверждено штатной ВВК", — подчеркнул юрист.
Кого из военных может списать только центральная ВВК
Айвазян также добавил, что есть одна категория военнослужащих, относительно возможной непригодности к военной службе которых решение принимают другие структуры.
Это генералы (адмиралы). Непригодность военнослужащих в генеральских (адмиральских) званиях к военной службе должна быть засвидетельствована в центральной военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК может направить военнослужащего на военно-врачебную комиссию.
Добавим, мы сообщали о том, в каком формате должна проходить военно-врачебная комиссия для военнослужащего.
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