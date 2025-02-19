Непригодность военных к службе — какие ВВК могут принять такое решение

Военный во время прохождения ВВК. Фото: "АрмияInform"

Военно-врачебные комиссии низшего уровня имеют право принимать решение о непригодности к военной службе военнослужащих ВСУ. Существует единственное исключение, когда списать из рядов армии военнослужащего может только центральная ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Низовые ВВК могут принимать решение о непригодности

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с военно-врачебными комиссиями, которые проходят военнослужащие Вооруженных сил Украины, объяснил, имеют ли право ВВК низшего уровня принимать решение о непригодности военнослужащих, или это прерогатива высших структур.

"Низовые ВВК могут выносить постановление о непригодности к прохождению военной службы. Однако, такое постановление должно быть утверждено штатной ВВК", — подчеркнул юрист.

Кого из военных может списать только центральная ВВК

Айвазян также добавил, что есть одна категория военнослужащих, относительно возможной непригодности к военной службе которых решение принимают другие структуры.

Это генералы (адмиралы). Непригодность военнослужащих в генеральских (адмиральских) званиях к военной службе должна быть засвидетельствована в центральной военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК может направить военнослужащего на военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, в каком формате должна проходить военно-врачебная комиссия для военнослужащего.