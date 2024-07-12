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Який час відводиться мобілізованим для підготовки

12 липня 2024 14:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Тривалість підготовки для мобілізованих громадян
Підготовка мобілізованих. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські громадяни, які до війни не проходили військову службу, після мобілізації направляють у навчальні центри для підготовки. Після 7-20 днів підготовки вони можуть бути направлені у підрозділи, які ведуть бойові дії.

Про це йдеться у матеріалі Асоціації правників України.

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Згідно із чинним законодавством, мобілізовані громадяни, які до війни не проходили військову службу, не можуть потрапити на фронт відразу після територіального центру комплектування.

Такі особи направляються для підготовки у спеціальні навчальні центри Збройних сил України.

Тривалість підготовки мобілізованих

Тривалість підготовки може відрізнятися, залежно від складності спеціальності. Базовий термін військової підготовки — від 7 до 20 днів.

Тільки після цього мобілізовані військовослужбовці можуть бути направлені у підрозділи, які ведуть бойові дії на сході чи півдні України.

Нагадаємо, що замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Відомо, хто її має пройти і як це відбувається.

Додамо, колишній командир "Азову" Максим Жорін заявив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці одразу йшли виконувати бойові завдання, часу на підготовку не було. Зараз ситуація змінилась.

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