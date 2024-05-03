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Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається

3 травня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається
Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З 18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію. Згідно з нововведеннями, замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП).

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у Facebook. 

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Хто зобов'язаний проходити базову військову підготовку?

На базову військову службу відправляються чоловіки віком від 18 до 25 років, які є придатними за станом здоров'я. Кожен може обрати рік, коли він буде проходити службу. Процес направлення включає медичний огляд, професійно-психологічний відбір та засідання комісії.

Базова військова підготовка є обов'язковою для чоловіків, але жінки можуть долучитися до неї добровільно. Звільняються від проходження підготовки особи:

  • непридатні за станом здоров'я;
  • ті, хто вже проходив службу в інших державах;
  • ті, хто вже мав досвід військової служби.
Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається - фото 1
Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН

Як проходить базова військова підготовка?

Базова підготовка проводиться у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та інших військових формуваннях. Вона також включена до навчальних планів як окрема дисципліна. До проведення підготовки залучаються громадські організації, включно з ветеранами війни.

Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається - фото 2
Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН

Строки військової служби

У воєнний час базова військова служба триватиме три місяці, з них місяць проходить загальновійськова підготовка, а два місяці — фахова підготовка.

У мирний час служба триватиме п'ять місяців, включаючи три місяці загальновійськової підготовки та два місяці фахової підготовки.

Військова служба за призовом під час мобілізації триватиме до завершення особливого періоду.

Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається - фото 3
Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали, кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року. 

Також ми інформували, куди відправлятимуть служити обмежено придатних українців.

ЗСУ
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